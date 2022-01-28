28 января – Международный день защиты персональных данных

Международный день защиты персональных данных

Всеобщая декларация прав человека в 1948 году провозгласила право каждого человека на защиту от вторжения в личную жизнь.

В 1970-х годах началось быстрое развитие информационных технологий, которое открыло широкие возможности для отслеживания и сбора личных данных. Этот факт заставил человечество более подробно заняться темой защиты приватности. Национальные законы, направленные защищать личные данные, были приняты до конца 70-х в Швеции, Франции, Германии и США.

Событием в международном измерении стала принятая к подписанию в Совете Европы 28 января 1981 года Конвенция "О защите лиц в связи с автоматической обработкой персональных данных". Этот документ был первым международным инструментом, который точно определил, что такое персональные данные. Также в нем прописаны механизмы того, как может быть защищено право неприкосновенности личной жизни.

В 2006 году Совет Европы объявил 28 января Международным днем защиты персональных данных.

1 июня 2010 года в Украине приняли закон "О защите персональных данных".

Всемирный день безработных

Информации об основателе этого дня нет. Однако саму идею празднования поддержали государственные институты, общественные организации и активисты из разных уголков мира.

Цель праздника — привлечь внимание общественности и государств к безработице, в результате которой миллионы людей из разных стран остаются без средств к существованию.

Безработица — проблема не только самих людей, оставшихся без работы, но и государства. Массовое сокращение рабочих мест вызывает недовольство граждан, что приводит к социальным и политическим кризисам. Как следствие — становится невозможным полноценное развитие и прогресс общества, а это отражается на благосостоянии государства в целом.

День открытия Антарктиды

28 января 1820 года участники первой русской антарктической экспедиции (1819-1821) на лодках "Восток" и "Мирный" под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарева официально открыли Антарктиду - шестой и последний открытый материк.

Сейчас Антарктида - это свободный материк без границ и часовых поясов. Также ее уникальность заключается в том, что это самое холодное и сухое место планеты, ведь количество осадков на ее территории составляет примерно 10 см в год. Здесь фиксируют сильнейшие ветры и мощнейшие солнечные вспышки.

Поверхность Антарктиды идентична условиям Марса. Это предоставило возможность представителям NASA проводить на ней обучение по космической программе "Викинг".

Несмотря на то, что в Антарктиде нет постоянного человеческого населения, она нуждается в особо бережном к себе отношении, ибо содержит более 70% всей пресной воды планеты. Поэтому целью праздника является не только чествование памяти первооткрывателей, но и напоминание о большой ответственности перед будущими поколениями за сохранение чистоты этого континента.

Международный день конструктора “Лего”

Торговая марка "Лего" была зарегистрирована в Дании в 1954 году. Центральным офисом компании стал датский город Биллунд.

28 января 1958 года производители запатентовали современный кирпичик "Лего", который сейчас используют как основу для всех наборов компании. Тогда же выбрали новый материал для элементов конструктора — АБС-пластик. Именно эту дату и начали считать Международным днем "Лего".

День рождения дизельного двигателя

28 января 1897 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель завершил успешные испытания изобретенного им дизельного двигателя. Имеющиеся тогда двигатели внутреннего сгорания он считал слишком несовершенными из-за низкого коэффициента полезного действия. Коэффициент полезного действия его изобретения был вдвое выше. Уже в 1898 году было налажено серийное производство.

В дизельных двигателях горючее занимается под воздействием давления в цилиндрах. Дизельную смесь называют соляркой, она стоит значительно дешевле бензина. Дополнительное преимущество-неприхотливость, экономичность и простота. Сегодня солярку преимущественно используют для заправки спецтехники, на железнодорожном и морском транспорте.

Павлов день

Христианские верующие 28 января чтят память Павла Фивейского. Священнослужитель известен своим статусом первого христианского монаха и отшельника-долгожителя, который провел 91 год в одиночестве.

Родился Павел в Египте. Монаха постигла несчастливая судьба: он рано стал сиротой, а родственники, жаждущие наследования, устроили гонения, чтобы присвоить имущество мученика. Святой Павел должен был бежать и скрываться для сохранения своей жизни. Он нашел убежище в маленькой пещере, где и проживал. Птицы приносили ему пищу: финики и хлеб, а сам праведник обращался в молитве к Богу.

Павел Фивейский умер в возрасте 113 лет. Большую часть времени своей жизни провел в стороне от общества. Считалось, что он является покровителем нуждающихся, ведь и сам прошел нелегкий путь.

Павлов день знаменует ожидание начала весны.

Именины

День ангела сегодня празднуют: Елена, Гавриил, Максим, Вениамин, Павел, Михаил, Иван.