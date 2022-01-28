28 января – Международный день защиты персональных данных

ukru
15 марта, 19:03 • 106344 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142525 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123034 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116599 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104576 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101337 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92496 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123759 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127190 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127282 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 72576 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 42397 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 22404 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 43635 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 25322 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123759 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123753 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261191 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290516 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226846 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105064 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127189 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111423 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128701 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130729 просмотра
Актуальное
28 января – Международный день защиты персональных данных

28 января – Международный день защиты персональных данных

Киев • УНН

 • 16493 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Международный день защиты персональных данных, Всемирный день безработных, День открытия Антарктиды, Международный день конструктора “Лего”, День рождения дизельного двигателя, Павлов день, информирует УНН.

Международный день защиты персональных данных

Всеобщая декларация прав человека в 1948 году провозгласила право каждого человека на защиту от вторжения в личную жизнь. 

В 1970-х годах началось быстрое развитие информационных технологий, которое открыло широкие возможности для отслеживания и сбора личных данных. Этот факт заставил человечество более подробно заняться темой защиты приватности. Национальные законы, направленные защищать личные данные, были приняты до конца 70-х в Швеции, Франции, Германии и США.

Событием в международном измерении стала принятая к подписанию в Совете Европы 28 января 1981 года Конвенция "О защите лиц в связи с автоматической обработкой персональных данных". Этот документ был первым международным инструментом, который точно определил, что такое персональные данные. Также в нем прописаны механизмы того, как может быть защищено право неприкосновенности личной жизни.

В 2006 году Совет Европы объявил 28 января Международным днем защиты персональных данных.

1 июня 2010 года в Украине приняли закон "О защите персональных данных".

Всемирный день безработных

Информации об основателе этого дня нет. Однако саму идею празднования поддержали государственные институты, общественные организации и активисты из разных уголков мира.

Цель праздника — привлечь внимание общественности и государств к безработице, в результате которой миллионы людей из разных стран остаются без средств к существованию.

Безработица — проблема не только самих людей, оставшихся без работы, но и государства. Массовое сокращение рабочих мест вызывает недовольство граждан, что приводит к социальным и политическим кризисам. Как следствие — становится невозможным полноценное развитие и прогресс общества, а это отражается на благосостоянии государства в целом.

День открытия Антарктиды

28 января 1820 года участники первой русской антарктической экспедиции (1819-1821) на лодках "Восток" и "Мирный" под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарева официально открыли Антарктиду - шестой и последний открытый материк.

Сейчас Антарктида - это свободный материк без границ и часовых поясов. Также ее уникальность заключается в том, что это самое холодное и сухое место планеты, ведь количество осадков на ее территории составляет примерно 10 см в год. Здесь фиксируют сильнейшие ветры и мощнейшие солнечные вспышки.

Поверхность Антарктиды идентична условиям Марса. Это предоставило возможность представителям NASA проводить на ней обучение по космической программе "Викинг".

Несмотря на то, что в Антарктиде нет постоянного человеческого населения, она нуждается в особо бережном к себе отношении, ибо содержит более 70% всей пресной воды планеты. Поэтому целью праздника является не только чествование памяти первооткрывателей, но и напоминание о большой ответственности перед будущими поколениями за сохранение чистоты этого континента.

Международный день конструктора “Лего”

Торговая марка "Лего" была зарегистрирована в Дании в 1954 году. Центральным офисом компании стал датский город Биллунд.

28 января 1958 года производители запатентовали современный кирпичик "Лего", который сейчас используют как основу для всех наборов компании. Тогда же выбрали новый материал для элементов конструктора — АБС-пластик. Именно эту дату и начали считать Международным днем "Лего".

День рождения дизельного двигателя

28 января 1897 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель завершил успешные испытания изобретенного им дизельного двигателя. Имеющиеся тогда двигатели внутреннего сгорания он считал слишком несовершенными из-за низкого коэффициента полезного действия. Коэффициент полезного действия его изобретения был вдвое выше. Уже в 1898 году было налажено серийное производство.

В дизельных двигателях горючее занимается под воздействием давления в цилиндрах. Дизельную смесь называют соляркой, она стоит значительно дешевле бензина. Дополнительное преимущество-неприхотливость, экономичность и простота. Сегодня солярку преимущественно используют для заправки спецтехники, на железнодорожном и морском транспорте.

Павлов день

Христианские верующие 28 января чтят память Павла Фивейского. Священнослужитель известен своим статусом первого христианского монаха и отшельника-долгожителя, который провел 91 год в одиночестве.

Родился Павел в Египте. Монаха постигла несчастливая судьба: он рано стал сиротой, а родственники, жаждущие наследования, устроили гонения, чтобы присвоить имущество мученика. Святой Павел должен был бежать и скрываться для сохранения своей жизни. Он нашел убежище в маленькой пещере, где и проживал. Птицы приносили ему пищу: финики и хлеб, а сам праведник обращался в молитве к Богу.

Павел Фивейский умер в возрасте 113 лет. Большую часть времени своей жизни провел в стороне от общества. Считалось, что он является покровителем нуждающихся, ведь и сам прошел нелегкий путь.

Павлов день знаменует ожидание начала весны.

Именины

День ангела сегодня празднуют: Елена, Гавриил, Максим, Вениамин, Павел, Михаил, Иван.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы