28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних

Міжнародний день захисту персональних даних

Загальна декларація прав людини у 1948 році проголосила право кожної людини на захист від вторгнення в особисте життя.

У 1970-х роках розпочався швидкий розвиток інформаційних технологій, який відкрив широкі можливості для відстежування та збирання особистих даних. Цей факт змусив людство більш детально зайнятися темою захисту приватності. Національні закони, які спрямовані захищати особисті дані, було ухвалено до кінця 70-х у Швеції, Франції, Німеччині та США.

Подією в міжнародному вимірі стала ухвалена до підписання в Раді Європи 28 січня 1981 року Конвенція "Про захист осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних". Цей документ був першим міжнародним інструментом, який точно визначив, що таке персональні дані. Також у ньому прописано механізми того, як може бути захищено право недоторканності особистого життя.

У 2006 році Рада Європи оголосила 28 січня Міжнародним днем захисту персональних даних.

1 червня 2010 року в Україні ухвалили закон "Про захист персональних даних".

Всесвітній день безробітних

Інформації щодо засновників цього дня немає. Однак саму ідею святкування підтримали державні інституції, громадські організації та активісти з різних куточків світу.

Мета свята – привернути увагу громадськості та держав до безробіття, внаслідок якого мільйони людей з різних країн залишаються без засобів для існування.

Безробіття - проблема не лише самих людей, які залишилися без роботи, але й держави. Масове скорочення робочих місць спричиняє невдоволення громадян, що призводить до соціальних та політичних криз. Як наслідок – стає неможливим повноцінний розвиток та прогрес суспільства, а це відбивається на добробуті держави загалом.

День відкриття Антарктиди

28 січня 1820 року учасники першої російської антарктичної експедиції (1819-1821) на човнах "Восток" і "Мирный" під командуванням Ф. Ф. Беллінсгаузена і М. П. Лазарєва офіційно відкрили Антарктиду – шостий і останній відкритий материк.

Нині Антарктида - це вільний материк, без кордонів та часових поясів. Також її унікальність полягає в тому, що це найхолодніше та найсухіше місце планети, адже кількість опадів на її території становить приблизно 10 см на рік. Тут фіксують найсильніші вітри та найпотужніші сонячні спалахи.

Поверхня Антарктиди ідентична умовам Марсу. Це надало можливість представникам NASA проводити на ній навчання за космічною програмою "Вікінг".

Незважаючи на те, що в Антарктиді немає постійного людського населення, вона потребує особливо дбайливого до себе ставлення, бо містить понад 70% всієї прісної води планети. Тому метою свята є не лише вшанування пам’яті першовідкривачів, але й нагадування про велику відповідальність перед майбутніми поколіннями за збереження чистоти цього континенту.

Міжнародний день конструктора “Лего”

Торговельну марку "Лего" було зареєстровано у Данії у 1954 році. Центральним офісом компанії стало данське місто Біллунд.

28 січня 1958 року виробники запатентували сучасну цеглинку "Лего", яку зараз використовують як основу для всіх наборів компанії. Тоді ж обрали новий матеріал для елементів конструктора – АБС-пластик. Саме цю дату і почали вважати Міжнародним днем "Лего".

День народження дизельного двигуна

28 січня 1897 року німецький інженер та винахідник Рудольф Дізель завершив успішні випробування винайденого ним дизельного двигуна. Наявні тоді двигуни внутрішнього згорання він вважав занадто недосконалими через низький коефіцієнт корисної дії. Коефіцієнт корисної дії його винаходу був вдвічі вищий. Вже в 1898 році було налагоджено серійне виробництво.

У дизельних двигунах пальне займається під впливом тиску у циліндрах. Дизельну суміш називають соляркою, вона коштує значно дешевше бензину. Додаткова перевага – непримхливість, економічність та простота. Сьогодні солярку переважно використовують для заправки спецтехніки, на залізничному та морському транспорті.

Павлів день

Християнські віряни 28 січня вшановують пам’ять Павла Фівейського. Священнослужитель відомий своїм статусом першого християнського ченця та відлюдника-довгожителя, який провів 91 рік у самотності.

Народився Павло у Єгипті. Монаха спіткала нещаслива доля: він рано став сиротою, а родичі, спраглі до спадкоємства, влаштували гоніння, аби привласнити майно мученика. Святий Павло мав тікати та переховуватися для збереження свого життя. Він знайшов притулок у маленькій печері, де і проживав. Птахи приносили йому їжу: фініки та хліб, а сам праведник звертався у молитві до Бога.

Павло Фівейський помер у віці 113 років. Більшість часу свого життя провів осторонь від суспільства. Вважалося, що він є покровителем та заступником нужденних, адже й сам пройшов нелегкий шлях.

Павлів день знаменує очікування початку весни.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Олена, Гаврило, Максим, Веніамін, Павло, Михайло, Іван.