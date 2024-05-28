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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 03:03  •  5918 просмотра

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Сегодня, 28 мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня действий по охране женского здоровья. Именно 28 мая 1987 года в Коста-Рике состоялось Международное совещание по теме репродуктивного здоровья женщин.

Сегодня, 28 мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня действий по охране женского здоровья, пишет УНН.  

Именно 28 мая 1987 года в Коста-Рике состоялось Международное совещание по теме репродуктивного здоровья женщин. Тогда же было принято решение учредить соответствующее событие, чтобы привлекать внимание к праву женщины на сексуальное и репродуктивное здоровье и его защиту, предотвратить рост количества бесплодных женщин и уменьшить смертность матерей.

Еще одно сегодняшнее событие, которое касается женщин, - День менструальной гигиены. Дата выбрана не случайно, ведь 28 число указывает на продолжительность среднестатистического менструального цикла, а пятый месяц символизирует пятидневную менструацию.

Цель события - распространение информации о важности чистоты и правила поведения в критические дни, освещение проблемы доступности средств гигиены в страны с низким уровнем доходов.

В Украине сегодня свой профессиональный праздник отмечают полицейские офицеры общины.

Введение в 2019 году института полицейских офицеров общины стало одним из этапов реформы правоохранительных органов в Украине.

Главная задача полицейского офицера общины - ориентироваться на потребности местного населения, поддерживать постоянный контакт с жителями, ежедневно обеспечивать порядок на своей территории, вовремя реагировать на проблемы общества и предотвращать совершение правонарушений.

Сейчас в Украине несут службу около 1300 полицейских офицеров общины.

Также сегодня проходят мероприятия по случаю Всеукраинского дня краеведения. Именно 28 мая 1925 года состоялась Первая краеведческая конференция всеукраинского масштаба.

Краеведение, как отдельная научная дисциплина, начало формироваться в начале XIX века.

Цель сегодняшнего события и посвященных ему мероприятий - сделать доступной для широких масс историю, культуру и обычаи нашего народа.

Любители калорийной пищи сегодня могут приобщиться ко Дню гамбургера, а поклонники коктейлей - ко дню мартини с маракуйей.

По церковному календарю сегодня День памяти Никиты Исповедника, епископа Халкидонского.

Никита с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу и принял монашеский постриг. Был проповедником, богословом и решительным противником иконоборцев, которые подвергали его пыткам и отправили в ссылку. Умер Никита Исповедник в ІХ веке. Считается, что его мощи обладают целебными способностями.

Именины 28 мая празднуют Никита, Николай, Дмитрий, Денис.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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