28 травня: Міжнародний день здоров’я жінок, День поліцейського офіцера громади в Україні

Сьогодні, 28 травня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня дій з охорони жіночого здоров'я, пише УНН.

Саме 28 травня 1987 року в Коста-Ріці відбулася Міжнародна нарада з теми репродуктивного здоров’я жінок. Тоді ж було прийнято рішення заснувати відповідну подію, щоб привертати увагу до права жінки на сексуальне та репродуктивне здоров’я та його захист, запобігти зростанню кількості безплідних жінок та зменшити смертність матерів.

Ще одна сьогоднішня подія, яка стосується жінок, - День менструальної гігієни. Дата обрана не випадково, адже 28 число вказує на тривалість середньостатистичного менструального циклу, а п’ятий місяць символізує п’ятиденну менструацію.

Мета події - поширення інформацію про важливість чистоти та правила поведінки у критичні дні, висвітлення проблеми доступності засобів гігієни у країни з низьким рівнем доходів.

В Україні сьогодні своє професійне свято відзначають поліцейські офіцери громади.

Запровадження у 2019 році інституту поліцейських офіцерів громади стало одним із етапів реформи правоохоронних органів в Україні.

Головне завдання поліцейського офіцера громади - орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт із мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, вчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень.

Нині в Україні несуть службу близько 1300 поліцейських офіцерів громади.

Також сьогодні відбуваються заходи з нагоди Всеукраїнського дня краєзнавства. Саме 28 травня 1925 року відбулася Перша краєзнавча конференція всеукраїнського масштабу.

Краєзнавство, як окрема наукова дисципліна, почало формуватися на початку ХІХ століття.

Мета сьогоднішньої події та присвячених ній заходів – зробити доступною до широких мас історію, культуру та звичаї нашого народу.

Любителі калорійної їжі сьогодні можуть долучитися до Дня гамбургера, а шанувальники коктейлів – До дня мартіні з маракуї.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті Микити Сповідника, єпископа Халкидонського.

Микита з юних років вирішив присвятити своє життя служінню Господу та прийняв чернечий постриг. Був проповідником, богословом та рішучим противником іконоборців, які піддавали його тортурам і відправили у заслання. Помер Микита Сповідник у ІХ столітті. Вважається, що його мощі мають цілющі здібності.

Іменини 28 травня святкують Микита, Микола, Дмитро, Денис.