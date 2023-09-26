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27 сентября: День туризма, День воспитателя, начинается Всемирная неделя без мяса

27 сентября: День туризма, День воспитателя, начинается Всемирная неделя без мяса

Киев • УНН

 • 528673 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сегодня, 26 сентября, отмечается Всемирный день туризма. Событие было основано в 1980 году. А с 1998 года 27 сентября указом президента было определено Днем туризма в Украине, пишет УНН.

В 17-18 веках в Европе начали появляться предприимчивые люди, которые помогали другим организовывать дальние путешествия. Именно их можно назвать первыми менеджерами по туризму.

В 1841 году британец Томас Кук организовал первое коммерческое туристическое путешествие для 500 человек, а уже через два года основал туристическое общество.

Тогда туризм был привилегией исключительно богатых людей. Ситуация начала меняться в середине ХХ века, когда ради развития отрасли туристические операторы, поставщики транспортных услуг начали активное сотрудничество.

В 1946 году был создан Международный союз официальных туристических организаций. В 1970 году он был трансформирован в Всемирную туристическую организацию, устав которой был принят именно 27 сентября.

Современный туризм — это не просто путешествие в другую страну, поездка на море или путешествие в горы. Туроператоры предлагают много видов тематических путешествий. В частности, есть гастрономический, культурный, медицинский, экологический, спортивный туризм и т.д.

Также сегодня в Украине можно отметить День воспитателя. Хотя, многие отмечают этот праздник 24 сентября, в Всеукраинский день дошкольного образования, который считается профессиональным праздником всех работников дошкольных учреждений Украины.

На начало полномасштабной российской агрессии в Украине функционировало около 15 тысяч детских садов. За время войны более 70 из них полностью разрушены, более 1 тысячи повреждены. Почти 850 тысяч детсадов оказались на временно оккупированных территориях.

Несмотря на сложные условия, работники дошкольных учреждений продолжают добросовестно выполнять свою работу. Дети имеют возможность посещать более 6-ти тысяч детсадов, и это количество постоянно растет. Остальные — работают по смешанной форме или дистанционно.

Также 27 сентября начинается Всемирная неделя без мяса. Событие, которое сейчас наиболее популярно в США, Канаде, Великобритании и Новой Зеландии, в 2013 году начали активистки Лейни Брейчер и Мелиссой Хоббс.

В эту неделю все желающие могут сознательно отказаться от потребления мяса, проводятся различные мероприятия, во время которых людей убеждают в преимуществах вегетарианства.

Еще сегодня начинается неделя чешского пива и отмечается День школьного молока.

По новоюлианскому и григорианскому церковным календарям 27 сентября — День памяти мученика Калистрата и его воинов.

Отец Калистрата был христианином и воспитал сына в вере к Господу. Сам Калистрат служил в войске. За то, что человек в свободное время постоянно молился, его схватили и хотели заставить принести жертву языческим богам. Калистрат отказался, его зашили в мешок и бросили в море.

По преданию, мешок разорвался, а мужчину на берег вынесли дельфины. Это увидели 49 воинов, которые уверовали в Господа.

Калистрата и воинов схватили, подверглижорстокоим пыткам, от которых они умерли. Впоследствии на месте, где их пытали возвели храм.

Также сегодня День памяти апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины, по старому стилю — Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

После того как в IV веке император Константин легализовал христианство в Римской империи, он решил найти крест, на котором был распят Иисус и отправил на поиски свою мать, царицу Елену.

По преданию, в одной из пещер возле Иерусалима, мать императора нашла три креста. Чтобы определить, на каком именно х них был распят Спаситель, в пещеру привели тяжело больную женщину. Женщина по очереди прикасалась к каждому кресту. Прикоснувшись к одному из них, женщина исцелилась — именно это и был Крест Господень.

Узнав об этой благой вести, жители города и окрестностей, собравшись возле пещеры, стали поднимать крест.

Впоследствии святыню разделили на две части — одну оставили в Иерусалиме. Ее, к сожалению, потеряли.

Другую часть креста отвезли в Константинополь. Ее тоже разделили на части, которые ныне хранятся во многих храмах Европы.

Именины 27 сентября празднуют Марк, Иоанн, Ян, Аристарх.

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