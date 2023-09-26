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27 вересня: День туризму, День вихователя, починається Всесвітній тиждень без м’яса

27 вересня: День туризму, День вихователя, починається Всесвітній тиждень без м’яса

Київ • УНН

 • 528673 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Сьогодні, 26 вересня, відзначається Всесвітній день туризму. Подія була започаткована у 1980 році. А з 1998 року 27 вересня указом президента було визначено Днем туризму в Україні, пише УНН.

У 17-18 століттях у Європі почали з’являтися підприємливі люди, які допомагали іншим організовувати дальні мандрівки. Саме їх можна назвати першими менеджерами з туризму.

У 1841 році британець Томас Кук організував першу комерційну туристичну мандрівку для 500 людей, а вже за два роки заснував туристичне товариство.

Тоді туризм був привілеєм виключно багатих людей. Ситуація почала змінюватися в середині ХХ століття, коли заради розвитку галузі туристичні оператори, надавачі транспортних послуг почали активну співпрацю.

У 1946 році був створений Міжнародний союз офіційних туристичних організацій. У 1970 році він був трансформований у Всесвітню туристичну організацію, статут якої був прийнятий саме 27 вересня.

Сучасний туризм — це не просто подорож до іншої країни, поїздка на море чи мандрівка в гори. Туроператори пропонують багато видів тематичних подорожей. Зокрема, є гастрономічний, культурний, медичний, екологічний, спортивний туризм, тощо.

Також сьогодні в Україні можна відзначити День вихователя. Хоча, багато хто відзначає це свято 24 вересня, у Всеукраїнський день дошкілля, який вважається професійним святом усіх працівників дошкільних установ України.

На початок повномасштабної російської агресії в Україні функціонувало близько 15 тисяч дитячих садочків. За час війни більше 70 з них повністю зруйновані, більше 1 тисячі пошкоджені. Майже 850 тисяч дитсадків опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Незважаючи на складні умови, працівники дошкільних закладів продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Діти мають змогу відвідувати більше 6-ти тисяч дитсадків, і ця кількість постійно зростає. Решта — працюють за змішаною формою або дистанційно.

Також 27 вересня розпочинається Всесвітній тиждень без м’яса. Подію, яка нині найбільш популярна у США, Канаді, Великій Британії та Новій Зеландії, у 2013 році започаткували активістки Лейні Брейчер і Мелісою Хоббс.

У цей тиждень усі бажаючі мають змогу свідомо відмовитися від споживання м’яса, проводяться різноманітні заходи, під час яких людей переконують у перевагах вегетаріанства.

Ще сьогодні розпочинається тиждень чеського пива та відзначається День шкільного молока.

За новоюліанським та григоріанським церковними календарями 27 вересня — День пам’яті мученика Калістрата та його воїнів.

Батько Каоістрата був християнином та виховав сина у вірі до Господа. Сам Калістрат служив у війську. За те, що чоловік у вільний час постійно молився його схопили та хотіли примусити принести жертву язичницьким богам. Калістрат відмовився, його зашили в мішок та кинули в море.

За переказом, мішок розірвався, а чоловіка на берег винесли дельфіни. Це побачили 49 воїнів, які увіровали у Господа.

Калістрата та воїнів схопили, піддалижорстокоим тортурам, від яких вони померли. Згодом на місці, де їх катували звели храм.

Також сьогодні День пам’яті апостолів від 70-ти Марка, Аристарха та Зіни, за старим стилем — Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.

Після того як у ІV столітті імператор Костянтин легалізував християнство у Римський імперії, він вирішив знайти хрест, на якому був розп’ятий Ісус і відправив на пошуки свою матір, царицю Олену.

За переказом, в одній з печер біля Єрусалима, мати імператора знайшла три хрести. Аби визначити, на яком саме х них був розіп’ятий Спаситель, до печери привели важко хвору жінку. Жінка по черзі торкалася до кожного хреста. Доторкнувшись до одного з них, жінка зцілилася — саме це і був Хрест Господній.

Дізнавшись про цю благу вість, мешканці міста та околиць, зібралися біля печери та стали піднімати хрест.

Згодом святиню поділили на дві частини — одну залишили в Єрусалимі. Її, на жаль, загубили.

Іншу частину хреста відвезли до Константинополя. Її теж поділи на частини, які нині зберігаються у багатьох храмах Європи.

Іменини 27 вересня святкують Марк, Іван, Ян, Аристарх.

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