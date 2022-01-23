23 января - День ручного письма

День ручного письма (День почерка)

Цель этого праздника - подчеркнуть, насколько рукописное письмо важное, даже в наше цифровое время, а также исследовать характер почерка и его чистоту. Современные технологии процесс написания становится все проще и быстрее, но написание букв и чисел на бумаге значительно отличается от механического набора текста. Когда человек берет в руку ручку, его тело синхронизируется с разумом, а мысли текут в такт написанию слова. Еще одним несомненным преимуществом рукописного письма является то, что ваши мысли и идеи остаются на физическом носителе (листе бумаги). А голосовые или даже текстовые сообщения на приборах со временем становится довольно трудно отыскать. А еще почерк человека может многое рассказать о его характере и даже предпочтениях.

День почерка основали в 1977 году, когда педагоги заметили, что люди постепенно теряют навыки письма. Раньше искусство каллиграфии играло немалую роль, но со временем молодое поколение стало все труднее обучать этом трудном деле. Ввиду этого Ассоциацией производителей письменных приборов был введен День почерка. Хотя об этом празднике мало кто знает, но он приобретает все большую популярность из года в год. Дата празднования была выбрана в честь Дня рождения президента Конгресса США Джона Хэнкока, который в 1776 году участвовал в подписании Декларации о независимости США.

День памяти святителя Григория Нисского

Он родился в семье, где почитали христианскую веру. Брат Григория Нисского-Василий Великий, а сестра - преподобная Макрина. Поэтому с ранних лет изучал слово Божие. После смерти своего отца вместе со всей семьей Григорий переехал в Кесарию Каппадокийскую. Здесь молодой человек учился в нехристианской школе, но самостоятельно изучал философию и затем стал учителем.

После смерти жены Феосевии Григорий удалился в понтийский монастырь, которым в то время управлял его брат. Через некоторое время Василий Великий попросил Григория стать епископом Нисы. Мужчина согласился. Когда Григорий был епископом, той землей правил император Валент. Он обвинил святителя в чрезмерных денежных тратах и хотел бросить его в тюрьму. Григорий ареста избежал, но потом долгое время скрывался. Когда император умер, вернулся к Нисе.

Именины

День Ангела празднуют: Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.