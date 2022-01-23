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15 марта, 19:03 • 106339 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142515 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123028 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116593 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104572 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101336 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92491 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123755 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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23 января - День ручного письма

23 января - День ручного письма

Киев • УНН

 • 30704 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня, 23 января, отмечают День ручного письма, верующие чтят память святителя Григория Нисского, пишет УНН.

День ручного письма (День почерка)

Цель этого праздника - подчеркнуть, насколько рукописное письмо важное, даже в наше цифровое время, а также исследовать характер почерка и его чистоту. Современные технологии процесс написания становится все проще и быстрее, но написание букв и чисел на бумаге значительно отличается от механического набора текста. Когда человек берет в руку ручку, его тело синхронизируется с разумом, а мысли текут в такт написанию слова. Еще одним несомненным преимуществом рукописного письма является то, что ваши мысли и идеи остаются на физическом носителе (листе бумаги). А голосовые или даже текстовые сообщения на приборах со временем становится довольно трудно отыскать. А еще почерк человека может многое рассказать о его характере и даже предпочтениях.

День почерка основали в 1977 году, когда педагоги заметили, что люди постепенно теряют навыки письма. Раньше искусство каллиграфии играло немалую роль, но со временем молодое поколение стало все труднее обучать этом трудном деле. Ввиду этого Ассоциацией производителей письменных приборов был введен День почерка. Хотя об этом празднике мало кто знает, но он приобретает все большую популярность из года в год. Дата празднования была выбрана в честь Дня рождения президента Конгресса США Джона Хэнкока, который в 1776 году участвовал в подписании Декларации о независимости США.

День памяти святителя Григория Нисского

Он родился в семье, где почитали христианскую веру. Брат Григория Нисского-Василий Великий, а сестра - преподобная Макрина. Поэтому с ранних лет изучал слово Божие. После смерти своего отца вместе со всей семьей Григорий переехал в Кесарию Каппадокийскую. Здесь молодой человек учился в нехристианской школе, но самостоятельно изучал философию и затем стал учителем.

После смерти жены Феосевии Григорий удалился в понтийский монастырь, которым в то время управлял его брат. Через некоторое время Василий Великий попросил Григория стать епископом Нисы. Мужчина согласился. Когда Григорий был епископом, той землей правил император Валент. Он обвинил святителя в чрезмерных денежных тратах и хотел бросить его в тюрьму. Григорий ареста избежал, но потом долгое время скрывался. Когда император умер, вернулся к Нисе.

Именины

День Ангела празднуют: Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.

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