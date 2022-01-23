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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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23 січня - День ручного письма

23 січня - День ручного письма

Київ • УНН

 • 30706 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні, 23 січня, відзначають День ручного письма, віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Ніського, пише УНН.

День ручного письма (День почерку) 

Мета цього свята – підкреслити, наскільки рукописне письмо важливе, навіть у наш цифровий час, а також дослідити характер почерку та його чистоту. Сучасні технології процес написання стає все простішим та швидшим, але написання букв та чисел на папері значно відрізняється від механічного набирання тексту. Коли людина бере в руку ручку, її тіло синхронізується з розумом, а думки течуть в такт написання слова. Ще однією беззаперечною перевагою рукописного письма є те, що ваші думки та ідеї залишаються на фізичному носії (аркуші паперу). А голосові або навіть текстові повідомлення на приладах з часом стає досить важко відшукати. А ще почерк людини може багато розповісти про її характер та навіть уподобання.

День почерку заснували 1977 року, коли педагоги помітили, що люди поступово втрачають навички письма. Раніше мистецтво каліграфії відігравало чималу роль, але з часом молоде покоління стало все важче навчати цій важкій справі. Зважаючи на це Асоціацією виробників письмових приладів був запроваджений День почерку. Хоча про це свято мало хто знає, але воно набуває все більшої популярності з року в рік. Дата святкування була обрана на честь дня народження президента Конгресу США Джона Хенкока, який 1776 року брав участь у підписанні Декларації про незалежність США.

День пам’яті святителя Григорія Ніського 

Він народився в сім’ї, де шанували християнську віру. Брат Григорія Ніського – Василь Великий, а сестра – преподобна Макріна. Тому з ранніх літ вивчав слово Боже. Після смерті свого батька разом з усією сім’єю Григорій переїхав в Кесарію Каппадокійську. Тут молодий чоловік вчився в нехристиянській школі, але самостійно вивчав філософію та потім став вчителем.

Після смерті дружини Феосевії Григорій пішов в понтійський монастир, яким на той час керував його брат. Через деякий час Василь Великий попросив Григорія стати єпископом Ніси. Чоловік погодився. Коли Григорій був єпископом, тією землею правив імператор Валент. Він звинуватив святителя в надмірних грошових витратах і хотів кинути його до в’язниці. Григорій арешту уникнув, але потім довгий час переховувався. Коли імператор помер, повернувся до Ніси.

Іменини 

День Ангела святкують: Анатолій, Григорій, Зиновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.

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