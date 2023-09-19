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220 автомобилей для армии: Favbet Foundation системно поддерживает ВСУ

220 автомобилей для армии: Favbet Foundation системно поддерживает ВСУ

Киев • УНН

 • 57270 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Вооруженные Силы Украины получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже 220 автомобилей для выполнения боевых и логистических задач на фронте, сообщили представители фонда.

В частности, недавно Силы обороны получили от фонда 5 внедорожников Nissan Navara и один микроавтобус Volkswagen LT 35. Автомобили отремонтированы и оборудованы дополнительными приборами ночного видения. Один из внедорожников Nissan Navara отправлен в подразделение, выполняющее боевые задачи в Клищиевке около Бахмута. Второй Nissan Navara уже работает на Черниговском направлении и помогает подразделениям ПВО защищать украинское небо. Еще один такой внедорожник усилил стрелецкий батальон в районе Дибровы Луганской области.

Еще один Nissan Navara получило подразделение Национальной гвардии. Пикап уже помогает выполнять боевые задачи и укреплять позиции военнослужащих на ключевых участках фронта.

Nissan Navara также поступил в распоряжение спеццентра Управления стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Микроавтобус Volkswagen LT 35 получил отдельный батальон морской пехоты. Подразделение принимает непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного. В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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