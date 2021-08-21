21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 11835 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 42682 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 135164 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 152887 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124392 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120779 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 157261 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124891 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 169026 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143570 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 77900 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 62289 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 48673 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 54857 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 68673 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 152882 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 157260 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 316272 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 283040 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 267596 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 135164 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 127605 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 169026 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 124367 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 124228 просмотра
Актуальное
21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Киев  •  УНН

 • 37531 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня, 21 августа, в мире отмечают Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, а верующие чтят память святителя Эмилиана, епископа Кизических, пишет УНН.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Террористические акты и другая террористическая деятельность появились глобальным и национальным бедствием. Широкомасштабные теракты в США, Испании, Великобритании, России и в Украине показывают, что терроризм стал всемирной проблемой.

Статистика жертв террористических актов растет из года в год. Меняются исполнители, названия преступных группировок, но цель этого общественно опасного деяния остается неизменной. Нарушения общественной безопасности, устрашения населения, совершение действий, создающих опасность для жизни и здоровья человека, влияние на принятие решений или совершения действий органами государственной власти, привлечение внимания общественности к определенным политическим или религиозных взглядов — это неисчерпаемый перечень целей террориста.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A / RES / 72/165) в декабре 2017 года. Этот день призван почтить память всех погибших в результате терактов как в Европе, так и во всем мире, а также поддержать тех, кто потерял своих близких, родных, знакомых, живущих в обществе с тяжелыми психическими и физическими травмами — последствиями трагических событий. Жертвы терактов не всегда могут справиться с последствиями терроризма и наладить свою дальнейшую жизнь. Поддержка жертв терроризма и защиту их прав — главная обязанность государств.

Религиозные праздники

Сегодня верующие почитают память святого Емилиана, исповедника, епископа Кизических. Этот святой жил в IХ веке при императоре-иконоборца Льва-Армянина. То тот позвал всех епископов во дворец и начал “настоятельно предлагать” отказаться от почитания святых икон. Многие из священнослужителей лишь молча склонил головы перед правителем, только Емилиан заметил, что подобные вопросы решаются исключительно духовными лицами в стенах Церкви, а не светской властью в императорском дворце, и императору не стоит вмешиваться в дела Церкви. Подобная ремарка не понравилась императору и епископа отправили в ссылку, где он и умер.

В субботу, 21 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоУНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы