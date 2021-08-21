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21 серпня відзначають Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму

21 серпня відзначають Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму

Київ • УНН

 • 37542 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні, 21 серпня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму, а віряни вшановують пам'ять святителя Еміліана, єпископа Кизичеського, пише УНН.

Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму

Терористичні акти та інша терористична діяльність постали глобальним та національним лихом. Широкомасштабні теракти в США, Іспанії, Великій Британії, Російській Федерації та в Україні показують, що тероризм став всесвітньою проблемою.

Статистика жертв терористичних актів зростає з року в рік. Змінюються виконавці, назви злочинних угруповань, але мета цього суспільно небезпечного діяння залишається незмінною. Порушення громадської безпеки, залякування населення, вчинення дій, які створюють небезпеку для життя та здоров’я людини, вплив на прийняття рішень або вчинення дій органами державної влади, привернення уваги громадськості до певних політичних або релігійних поглядів — це невичерпний перелік цілей терориста.

Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (A / RES / 72/165) в грудні 2017 року. Цей день покликаний вшанувати пам’ять усіх тих, хто загинув у результаті терактів як у Європі, так і в усьому світі, а також підтримати тих, хто втратив своїх близьких, рідних, знайомих, хто живе в суспільстві з важкими психічними і фізичними травмами — наслідками трагічних подій. Жертви терактів не завжди можуть впоратися з наслідками тероризму та налагодити своє подальше життя. Підтримка жертв тероризму і захист їх прав — головний обов’язок держав.

Релігійні свята

Сьогодні віряни шанують пам’ять святителя Ємиліана, сповідника, єпископа Кизичеського. Цей святий жив у IХ столітті за часів імператора-іконоборця Льва-Вірменина. Якось той покликав усіх єпископів до палацу й почав “настійно пропонувати” відмовитися від шанування святих ікон. Багато хто зі священнослужителів лише мовчки схилив голови перед правителем, лише Ємиліан зауважив, що подібні питання вирішуються виключно духовними особами в стінах Церкви, а не світською владою в імператорському палаці, і що імператору не варто втручатися в справи Церкви. Подібна ремарка не сподобалась імператору й єпископа спровадили на заслання, де він і помер.

У суботу, 21 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.

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