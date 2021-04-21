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21 апреля: сегодня Всемирный день творчества и инновационной деятельности

21 апреля: сегодня Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Киев  •  УНН

 • 38043 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В этот день, 21 апреля, в мире отмечают Всемирный день творчества и инновационной деятельности и день миграции рыб. Об этих и другие праздники пишет УНН.

Праздники

Празднование Всемирного дня творчества и инноваций происходит в третьей декаде апреля. Впервые этот День отмечен в 2002 году. Праздничные мероприятия включают проведение акций по повышению уровня информированности о творчестве и инновационную деятельность.

Впервые этот день отмечался в более чем 50 странах мира 21 апреля 2002 года. В 2017 году при поддержке Генеральной ассамблеи ООН Всемирный день творчества и инновационной деятельности стал официальным международным мероприятием.
В резолюции №A / RES / 71/284 от 27 апреля 2017 Генеральная ассамблея предлагает всем государствам членам, организациям системы Организации Объединенных Наций и других международных и региональных организаций, а также гражданского общества, включая неправительственные организации и отдельных лиц, отмечать этот день, надлежащим образом и в соответствии с национальными приоритетами, с целью повышения уровня информированности о роли творчества и инновационной деятельности в решении проблем и, таким образом, в экономической, социальной устойчивому развитию.

21 апреля в всем мире пройдут мероприятия, посвященные Всемирному Дню миграции рыб, объединенные общей темой - сохранение рек для людей и рыб.

Полноводные, вильнотекучи реки предоставляют многочисленные преимущества людям и природе. Они питают грунтовые воды, обеспечивают баланс питательных веществ земли, поддерживают поймы, а также дают чистую воду и питание местным общинам. И практически везде они домом для уязвимого пресноводного биоразнообразия.

Некоторые из наиболее знаковых и важных пресноводных видов - это мигрирующие рыбы. Они движутся сложными системами связанных рек и ручьев к морю, и наоборот.

Религиозный праздник

21 апреля - День памяти апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма. Апостолы Иродион, Агав, Асинкрит, Руфь, Флегонт и Ерм Святые относятся к числу 70 апостолов, избранных Христом и посланных им на проповедь (память Собора 70 апостолов 4 января).

Святой апостол Иродион был родственником апостола Павла и его спутником во многих путешествиях. Когда христианство распространилось на Балканском полуострове, апостолы Петр и Павел поставили апостола Иродиона епископом города Патары. Апостол Иродион ревностно проповедовал Слово Божие и обратил в христианство многих греков-язычников и иудеев.

Разъяренные проповедью апостола, идолопоклонники и иудеи, по предварительному сговору, напали на святого Иродиона. Они били его палками и забросали камнями. Один из мучителей ударил его ножом, и апостол упал, но когда его нападавшие скрылись, Господь поднял его невредимым.

Именины

21 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Юлия, Иларион, Иван, Родион, Иосиф, Ярема, Яков, Лука, Руфина.

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