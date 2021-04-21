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21 квітня: сьогодні Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

21 квітня: сьогодні Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У цей день, 21 квітня, у світі відзначають Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності та день міграції риб. Про ці та інші свята пише УНН.

Свята

Святкування Всесвітнього дня творчості та інновацій відбувається в третій декаді квітня. Вперше цей День відзначений у 2002 році. Святкові заходи включають проведення акцій щодо підвищення рівня інформованості про творчість та інноваційну діяльність.

Вперше цей день відзначався в більш ніж 50 країнах миру 21 квітня 2002 року. У 2017 році за підтримки Генеральної асамблеї ООН Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності став офіційним міжнародним заходом.
У резолюції №A / RES / 71/284 від 27 квітня 2017 року Генеральна асамблея пропонує всім державам членам, організаціям системи Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних і регіональних організацій, а також громадянського суспільства, включаючи неурядові організації та окремих осіб, відзначати цей день, належним чином і відповідно до національних пріоритетів, з метою підвищення рівня інформованості про роль творчості та інноваційної діяльності в вирішенні проблем і, таким чином, у економічному, соціальному сталому розвитку.

21 квітня у всьому світі пройдуть заходи, присвячені Всесвітньому Дню міграції риб, об’єднані спільною темою — збереження річок для людей та риб.

Повноводні, вільнотекучі річки надають численні переваги людям та природі. Вони живлять ґрунтові води, забезпечують баланс поживних речовин землі, підтримують заплави, а також дають чисту воду та харчування місцевим громадам. І практично усюди вони є домівкою для уразливого прісноводного біорізноманіття.

Деякі з найбільш знакових і важливих прісноводних видів — це мігруючі риби. Вони рухаються складними системами зв’язаних річок і струмків до моря, і навпаки.

Релігійне свято

21 квітня - День пам'яті Апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма. Апостоли Іродіон, Агав, Асінкріт, Руф, Флегонт і Єрм Святі належать до числа 70 апостолів, обраних Христом і посланих ним на проповідь (пам'ять Собору 70 апостолів 4 січня).

Святий апостол Іродіон був родичем апостола Павла і його супутником у багатьох подорожах. Коли християнство поширилося на Балканському півострові, апостоли Петро і Павло поставили апостола Іродіона єпископом міста Патари. Апостол Іродіон ревно проповідував Слово Боже і навернув до християнства багатьох греків-язичників і іудеїв.

Розлючені проповіддю апостола, ідолопоклонники і іудеї, за попередньою змовою, напали на святого Іродіона. Вони били його палицями та закидали камінням. Один з мучителів вдарив його ножем, і апостол впав, але коли його нападники втекли, Господь підняв його неушкодженим.

Іменини

21 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Юлія, Іларіон, Іван, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука, Руфіна.

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