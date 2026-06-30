203 боевых столкновения и 51 авиаудар: Генштаб ВСУ о ситуации на фронте
Киев • УНН
За сутки произошло 203 боевых столкновения, противник сбросил 163 управляемые авиабомбы. На Покровском направлении ликвидировано 38 оккупантов.
С начала текущих суток произошло 203 боевых столкновения. Противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 6097 дронов-камикадзе и совершил 2200 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано пять боевых столкновений, из которых четыре еще продолжаются. Враг совершил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении Малой Волчьей, Хатнего и в районе Старицы, Артильного.
На Купянском направлении сегодня враг совершил четыре штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Боровская Андреевка и в направлении Петропавловки и Кившаровки.
Шесть попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в направлении населенных пунктов Ставки, Лиман, Озерное, Боровая, Новоселовка. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 19 попыток захватчиков продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Кривая Лука, Озерное, Рай-Александровка и в районе Резниковки. Еще два боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Малиновки.
На Константиновском направлении Силы обороны отбили 19 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Степановка, Софиевка. Еще два боестолкновения продолжаются.
Всего 25 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Гришино, Новониколаевка, Никаноровка, Новоалександровка, Шевченко, Удачное и в направлении Сергеевки и Белицкого.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 38 оккупантов, еще 10 – ранены. Уничтожен склад боеприпасов, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники врага. Повреждены три артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники противника. Также уничтожены или подавлены 152 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Поддубное, Терновое, Калиновское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак в направлении населенных пунктов Косовцево, Доброполье, Воздвижевка, Староукраинка, Цветковое и Чаривное. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Напомним
Армия рф рассматривает несколько вариантов наступления на севере Украины, в частности с брянской области, на Черниговщину.