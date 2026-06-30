203 боевых столкновения и 51 авиаудар: Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

С начала текущих суток произошло 203 боевых столкновения. Противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 6097 дронов-камикадзе и совершил 2200 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано пять боевых столкновений, из которых четыре еще продолжаются. Враг совершил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении Малой Волчьей, Хатнего и в районе Старицы, Артильного.

На Купянском направлении сегодня враг совершил четыре штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Боровская Андреевка и в направлении Петропавловки и Кившаровки.

Шесть попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в направлении населенных пунктов Ставки, Лиман, Озерное, Боровая, Новоселовка. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 19 попыток захватчиков продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Кривая Лука, Озерное, Рай-Александровка и в районе Резниковки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Малиновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 19 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Степановка, Софиевка. Еще два боестолкновения продолжаются.

Всего 25 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Гришино, Новониколаевка, Никаноровка, Новоалександровка, Шевченко, Удачное и в направлении Сергеевки и Белицкого.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 38 оккупантов, еще 10 – ранены. Уничтожен склад боеприпасов, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники врага. Повреждены три артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники противника. Также уничтожены или подавлены 152 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Поддубное, Терновое, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак в направлении населенных пунктов Косовцево, Доброполье, Воздвижевка, Староукраинка, Цветковое и Чаривное. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

Армия рф рассматривает несколько вариантов наступления на севере Украины, в частности с брянской области, на Черниговщину.