20 апреля: сегодня мир отмечает День благодарности волонтерам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В этот день, 20 апреля, в мире отмечают День благодарности волонтерам и Международный день китайского языка. Об этих и другие праздники пишет УНН.
Праздники
20 апреля в мире ежегодно отмечается День благодарности волонтерам. В этот день человечество выражает благодарность всем, кто нашел в себе силу, отвагу и доброту совершать добрые дела, не требуя ничего взамен.
В Украине волонтерское движение началось в 90-х годах, а официально его признали 10 декабря 2003, согласно Постановлению Кабмина.
На сегодняшний день волонтеры - это мобильная резервная армия Украины. В ней есть свои поставщики, медицинские подразделения, авторемонтные мастерские, финансисты, медицинский транспорт, служба тыла (которая производит необходимые для армии вещи и продукты). Даже свои средства массовой информации: сегодня в Украине волонтеры становятся известными блогерами пока пишут отчеты в соцсетях. Благодаря их нелегком труде множество людей получает необходимую помощь. Волонтеры помогают детям и взрослым, заботятся о здоровье людей и животных, их комфорт и безопасность. Нередко волонтерам приходится даже рисковать собственной жизнью ради спасения других.
20 апреля отмечается Международный день китайского языка. Это праздник, установленный ООН в 2020 году для празднования многоязычия и культурного многообразия, а также для содействия равноправном использованию всех шести официальных языков ООН.
Оно установлено в честь в честь Цан Цзе - мифологического персонажа, который, как считается, 5 тыс. Лет назад изобрел китайский письменность.
Православная церковь в этот день чтит преподобного Георгия, митрополита Митиленский. Он как монах с юных лет посвятил свою жизнь служению Богу и всем человеческим добродетелям.
Преподобный Георгий был образцом целомудрия и чистоты, летописцы сравнивали его жизнь с жизнью ангела. Также считается, что он имел дар чудотворения, благодаря которому исцелял даже неизлечимые болезни.
Религиозные праздники
Верующие православной церкви 20 апреля чествуют преподобного Георгия исповедника, преподобного Даниила Переяславского, Византийской иконы Божией Матери.
Именины
20 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Акулина, Даниил, Георгий, Серапион, Юрий, Егор, Петр, Прокоп, Леон.