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20 квітня: сьогодні світ відзначає День вдячності волонтерам

20 квітня: сьогодні світ відзначає День вдячності волонтерам

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У цей день, 20 квітня, у світі відзначають День вдячності волонтерам та Міжнародний день китайської мови. Про ці та інші свята пише УНН.

Свята

20 квітня у світі щороку відзначають День вдячності волонтерам. Цього дня людство висловлює вдячність усім, хто знайшов у собі силу, відвагу та доброту здійснювати добрі справи, не вимагаючи нічого натомість.

В Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року, згідно з Постановою Кабміну.

На сьогоднішній день волонтери — це мобільна резервна армія України. У ній є свої постачальники, медичні підрозділи, авторемонтні майстерні, фінансисти, медичний транспорт, служба тилу (яка виробляє необхідні для армії речі і продукти). Навіть свої засоби масової інформації: сьогодні в Україні волонтери стають відомими блогерами поки пишуть звіти в соцмережах. Завдяки їх нелегкій праці безліч людей отримує необхідну допомогу. Волонтери допомагають дітям і дорослим, піклуються про здоров'я людей і тварин, їхній комфорт і безпеку. Нерідко волонтерам доводиться навіть ризикувати власним життям заради порятунку інших.

20 квітня відзначають Міжнародний день китайської мови. Це свято, встановлене ООН у 2020 році для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН.

Воно встановлене на честь на честь Цан Цзє - міфологічного персонажа, який, як вважається, 5 тис. років тому винайшов китайську писемність.

Православна церква цього дня вшановує преподобного Георгія, митрополита Мітіленского. Він як ченець з юних років присвятив своє життя служінню Богу і всім людським чеснотам.

Преподобний Георгій був зразком цнотливості і чистоти, літописці порівнювали його життя з життям ангела. Також вважається, що він мав дар чудотворення, завдяки якому зціляв навіть невиліковні хвороби.

Релігійні свята

Віряни православної церкви 20 квітня вшановують преподобного Георгія сповідника, преподобного Данила Переяславського, Візантійської ікони Божої Матері.

Іменини

20 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Килина, Данило, Георгій, Серапіон, Юрій, Єгор, Петро, Прокіп, Леон.

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