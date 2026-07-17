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17 июля в Украине будет солнечно, дожди только на юге - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 1924 просмотра

На большей части Украины 17 июля ожидается небольшая облачность без осадков. На юге днем возможен кратковременный дождь с грозой.

17 июля в Украине будет солнечно, дожди только на юге - Гидрометцентр

В пятницу, 17 июля, на большей части территории Украины ожидается малооблачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится, лишь на юге страны днем переменная облачность перейдет в небольшой кратковременный дождь, грозу.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 23-28°, на западе и юго-западе страны 26-31°, в Закарпатье до 34°

 - говорится в сообщении.

В Киеве и области 17 июля будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха +24°...+26°.

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Вадим Хлюдзинский

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