17 июля в Украине будет солнечно, дожди только на юге - Гидрометцентр
Киев • УНН
На большей части Украины 17 июля ожидается небольшая облачность без осадков. На юге днем возможен кратковременный дождь с грозой.
В пятницу, 17 июля, на большей части территории Украины ожидается малооблачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится, лишь на юге страны днем переменная облачность перейдет в небольшой кратковременный дождь, грозу.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 23-28°, на западе и юго-западе страны 26-31°, в Закарпатье до 34°
В Киеве и области 17 июля будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха +24°...+26°.
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