150 тонн гумпомощи в Украину из Хорватии — инициатива Dobro Dobrim при поддержке Favbet Foundation

ukru
Эксклюзив
06:36 • 28320 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 53799 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 118950 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 153025 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 125112 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120576 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 153791 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116369 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122840 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130576 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 73713 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 89851 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 41368 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 103087 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 79412 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 118952 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 153026 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 113813 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 120934 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 153792 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 2865 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143322 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150957 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155423 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153534 просмотра
Актуальное
150 тонн гумпомощи в Украину из Хорватии — инициатива Dobro Dobrim при поддержке Favbet Foundation

150 тонн гумпомощи в Украину из Хорватии — инициатива Dobro Dobrim при поддержке Favbet Foundation

Киев • УНН

 • 329913 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Война заставила миллионы людей из разных регионов Украины покинуть свои дома. Многие украинцы были вынуждены эвакуироваться с минимумом вещей, поэтому сейчас нуждаются в поддержке для налаживания быта и возвращению к нормальной жизни, передает УНН.

Этой осенью тысячи вынужденных переселенцев в Украине получат грузовики с гумпомощью. Инициатива была реализована благодаря совместным усилиям команд объединения Dobro Dobrim и благотворительного фонда Favbet Foundation. Так было передано 150 тонн гуманитарной помощи из Хорватии в Украину.

Гуманитарная помощь содержит продукты питания, средства личной гигиены, одежду для взрослых и детей, а также другие предметы первой необходимости. Кроме этого, в одной из фур разместили 13 000 кг дезинфицирующих средств для обработки операционных и хирургических инструментов. Они будут переданы нескольким медучреждениям на территории Украины.

В сотрудничестве Favbet Foundation и объединение Dobro Dobrim уже доставили более 80% гумпомощи, часть поступит со временем.

«Несмотря на все проблемы, украинцы не забывают о важности единения и поддержки. Favbet Foundation регулярно получает запросы о помощи и с радостью содействует инициативам. Спасибо объединению Dobro Dobrim из Хорватии, что даже после почти двух лет полномасштабной войны они так же самоотверженно работают ради Украины и украинцев», — говорят в Favbet Foundation.

В общем, это уже вторая большая отправка помощи из Хорватии за последние месяцы. После теракта на Каховский ГЭС хорватские волонтерские объединения Crvena Kalyna, Dobro Dobrim при поддержке Favbet Foundation доставили более 11 тонн для беженцев из Херсона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы