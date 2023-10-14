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15 октября: Всемирный день мытья рук, День белой трости

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня, 15 октября, отмечается Всемирный день мытья рук. Событие было основано в 2008 году по инициативе ВОЗ и ЮНИСЕФ, пишет УНН.

15 октября: Всемирный день мытья рук, День белой трости

Цель события — привлечь внимание детей и взрослых планеты к необходимости соблюдать правила личной гигиены и мыть руки с мылом. Мытье является самым дешевым и эффективным средством предупреждения инфекционных заболеваний.

Уже к первому Дню мытья рук в 2008 году присоединились более 120 миллионов детей из 70 стран мира.

Впервые мыть руки с мылом в 1847 году предложил врач Игнац Земмельвайс. В то время он работал в Венском госпитале и задумался над проблемой высокой детской смертности и послеродовой лихорадки у женщин.

Земмельвайс предложил медицинским работникам обрабатывать руки раствором хлорной извести. В результате смертность среди пациентов резко сократилась.

Еще 15 октября отмечается День белой трости — событие посвящено незрячим людям.

История этого атрибута незрячих людей берет начало еще в 1921 году. Молодой житель Великобритании Джеймс Бигс из-за несчастного случая потерял зрение. Но он решил приспособиться к ситуации и самостоятельно продолжать передвигаться по улицам с помощью трости.

Джеймс очень быстро понял, что черная трость в таких обстоятельствах не поможет, потому что ее не воспринимают ни пешеходы, ни водители автомобилей. Тогда мужчина покрасил трость в белый цвет, чтобы она стала заметной. Полезный опыт переняли другие незрячие англичане, а затем пользоваться белой тростью стали слепые люди в Европе и Америке.

С 1988 года 15 октября все больше стран присоединяются к Дню потерянного ребенка.

Событие посвящено памяти младенцев, которые не родились из-за выкидышей, погибли из-за синдрома внезапной детской смерти, мертворожденных детей и малышей, умерших по другим причинам.

Также сегодня можно отметить День работника пищевой промышленности Украины, Всемирный день студента, Международный день сельских женщин, День мопса.

По церковному календарю сегодня День памяти мученика Лукиана Антиохийского.
Лукиан жил в ІІІ веке. В юном возрасте, после смерти родителей, он раздал все семейное имущество нищим, и решил посвятить свою жизнь служению Господу.

Жители Антиохии избрали его епископом. Во время усиления гонений на христиан Лукиана бросили в в’тюрьму. Там он умер от пыток и голода.

По преданию, тело Лукиана выбросили в море. Через 30 дней дельфины вынесли тело на берег, и люди похоронили своего епископа.

Именины 15 октября празднуют Лукиан, Денис, Иван, Семен, Дмитрий.

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