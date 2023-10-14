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15 жовтня: Всесвітній день миття рук, День білої тростини

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні, 15 жовтня, відзначається Всесвітній день миття рук. Подія була започаткована у 2008 році за ініціативи ВООЗ та ЮНІСЕФ, пише УНН.

15 жовтня: Всесвітній день миття рук, День білої тростини

Мета події — привернути увагу дітей та дорослих планети до необхідності дотримуватися правил особистої гігієни та мити руки з милом. Миття є найдешевшим та ефективним засобом попередження інфекційних захворювань.

Вже до першого Дня миття рук у 2008 році долучилися понад 120 мільйонів дітей з 70 країн світу.

Вперше мити руки з милом у 1847 році запропонував лікар Ігнац Земмельвайс. На той час він працював у Віденському шпиталі та замислився над проблемою високої дитячої смертності та післяпологової лихоманки у жінок.

Земмельвайс запропонував медичним працівникам обробляти руки розчином хлорного вапна. В результаті смертність серед пацієнтів різко скоротилася.

Ще 15 жовтня відзначається День білої тростини — подія присвячена незрячим людям.

Історія цього атрибуту незрячих людей бере початок ще у 1921 році. Молодий мешканець Великобританії Джеймс Бігс через нещасний випадок втратив зір. Але він вирішив призвичаїтися до ситуації та самотужки продовжувати пересуватися вулицями за допомогою тростини.

Джеймс дуже швидко зрозумів, що чорна тростина у таких обставинах не допоможе, бо її не сприймають ані пішоходи, ані водії автомобілів. Тоді чоловік пофарбував тростину у білий колір, щоб вона стала помітною. Корисний досвід перейняли інші незрячі англійці, а потім користуватися білою тростиною стали сліпі люди в Європі та Америці.

З 1988 року 15 жовтня все більше країн долучаються до Дня втраченої дитини.

Подія присвячена пам’яті немовлят, які не народилися через викидні, загинули через синдром раптової дитячої смерті, мертвонароджених дітей та малюків, що померли з інших причин.

Також сьогодні можна відзначити День працівника харчової промисловості України, Всесвітній день студента, Міжнародний день сільських жінок, День мопса.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Лукіана Антіохійського.
Лукіан жив у ІІІ столітті. У юному віці, після смерті батьків, він роздав усе родинне майно жебракам, та вирішив присвятити своє життя служінню Господу.

Мешканці Антіохії обрали його єпископом. Під час посилення гонінь на християн Лукіана кинули до в’язниці. Там він помер від тортур та голоду.

За переказом, тіло Лукіана викинули в море. За 30 днів дельфіни винесли тіло на берег, і люди поховали свого єпископа.

Іменини 15 жовтня святкують Лукіан, Денис, Іван, Семен, Дмитро.

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