13 марта: какой сегодня праздник

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 85499 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132626 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187740 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189223 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273547 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316608 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157444 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142991 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270939 просмотра

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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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13 марта: какой сегодня праздник

13 марта: какой сегодня праздник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня, 13 марта, Всемирный день осведомленности об эндометриозе, в Украине отмечают День землеустроителя, пишет УНН.

Праздник

Профессиональный праздник — День землеустроителя — отмечается в Украине ежегодно во вторую субботу марта с 1999 года, когда таким образом Указом Президента № 1556/99 была поддержана инициатива Государственного комитета Украины по земельным ресурсам и Союза землеустроителей Украины.

В Украине профессия землеустроителя всегда пользовалась уважением, потому что она посвящена бесценному сокровищу страны — ее земле.

Церковный праздник

Православная церковь 13 марта чтит память преподобного Василия Декаполита. Название “Капельник” пошло от весенней капли, когда повсюду слышны звуки падающих капель от растаявшего снега на крышах. Раньше считали, что именно этот день ознаменуется приходом настоящей весны.

Еще 13 марта празднуют шестой день Масленицы — “золовкины посиделки”, или “девичий день”. Сестры мужа и другие его родственники приглашались невесткой на субботнее гуляния.

Именины

13 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей, Нестор, Мелетий, Нифонт, Доминика.

Приметы

Если дождь идет, лето будет мокрое.

Солнце в кругах — к хорошему урожая.

Длинные сосульки — долгий лен. Еще долгие сосульки обещали затяжную весну.

Если с крыш свисает много сосулек, то будет урожай зерновых.

Если прилетели жаворонки и грачи, то холодов больше не будет.

Месяц рогами вниз — к теплу.

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