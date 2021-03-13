13 березня: яке сьогодні свято
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні, 13 березня, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз, в Україні відзначають День землевпорядника, пише УНН.
Свято
Професійне свято — День землевпорядника — відзначається в Україні щорічно у другу суботу березня з 1999 року, коли таким чином Указом президента № 1556/99 була підтримана ініціатива Державного комітету України з земельних ресурсів і Спілки землевпорядників України.
В Україні професія землевпорядника завжди користувалася повагою, тому що вона присвячена безцінному скарбу країни — її землі.
Церковне свято
Православна церква 13 березня вшановує пам’ять преподобного Василя Декаполіта. Назва “Крапельник” пішла від весняної крапелі, коли всюди чути звуки падаючих крапель від снігу, що розтанув на дахах. Раніше вважали, що саме цей день ознаменується приходом справжньої весни.
Ще 13 березня святкують шостий день Масниці — “посиденьки зовиці”, або “дівчачий день”. Сестри чоловіка та інші його родичі запрошувалися невісткою на суботнє гуляння.
Іменини
13 березня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Василь, Кіра, Марина, Микола, Сергій, Нестор, Мелетій, Нифонт, Домініка.
Прикмети
Якщо дощ іде, літо буде мокре.
Сонце в колах – до хорошого урожаю.
Довгі бурульки – довгий льон. Ще довгі бурульки обіцяли затяжну весну.
Якщо з дахів звисає багато бурульок, то буде урожай зернових.
Якщо прилетіли жайворонки та граки, то холодів більше не буде.
Місяць рогами вниз – до тепла.