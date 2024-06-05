12 стран ЕС призвали утвердить рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз

Министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак инициировал письмо к председательству Бельгии в Совете ЕС с призывом утвердить рамки переговоров о вступлении Европейского союза Украины и Молдовы. Письмо, кроме Чехии, подписали еще 11 стран. Об этом Дворжак написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

я решил обратиться к государствам-членам, чтобы они присоединились к письму с призывом к председательству Бельгии утвердить рамки переговоров, которые необходимы в качестве следующего шага в переговорах о вступлении. Вместе с коллегами из Швеции, Финляндии, Литвы, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Эстонии, Латвии и Словакии верим, что смена переговоров может принести новую энергию их реформаторским усилиям - написал Дворжак.

Он отметил, что Украина и Молдова сталкиваются со многими вызовами, а потому заслуживают поддержки и солидарности в своих усилиях стать частью Европейского Союза.

Напомним

Европейская комиссия, как ожидается , в пятницу предоставит постоянным представителям стран блока информацию о прогрессе Украины и Молдовы относительно реформ на пути к вступлению в ЕС, но Венгрия может быть скептической относительно Украины.