12 країн ЄС закликали затвердити рамки переговорів про вступ України та Молдови до Європейського союзу

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 9374 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 34397 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 60895 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 107198 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 131995 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136786 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 235331 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170681 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190101 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172970 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.6 м/с
55 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 21636 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 16788 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 21401 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 30601 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 37663 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 235332 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 357032 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 373171 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 288963 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 362086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 57628 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 74503 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86113 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169475 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172058 перегляди
Актуальне
12 країн ЄС закликали затвердити рамки переговорів про вступ України та Молдови до Європейського союзу

12 країн ЄС закликали затвердити рамки переговорів про вступ України та Молдови до Європейського союзу

Київ • УНН

 • 64102 перегляди

Міністр з європейських справ Чехії Мартін Дворжак ініціював звернення, підписане 12 країнами, із закликом схвалити рамки переговорів про вступ України і Молдови в ЄС, зазначивши, що їх зусилля з проведення реформ заслуговують підтримки і солідарності.

Міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак ініціював листа до головування Бельгії у Раді ЄС із закликом затвердити рамки переговорів про вступ Європейського союзу України та Молдови. Лист, окрім Чехії, підписали ще 11 країн. Про це Дворжак написав на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

 Я вирішив звернутись до держав-членів, щоб вони приєдналися до листа із закликом до головування Бельгії затвердити рамки переговорів, які є необхідними як наступний крок у переговорах про вступ. Разом із колегами зі Швеції, Фінляндії, Литви, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Естонії, Латвії та Словаччини віримо, що зміна переговорів може принести нову енергію їхнім реформаторським зусиллям

- написав Дворжак.

Він зазначив, що Україна та Молдова стикаються з багатьма викликами, а тому заслуговують підтримки та солідарності у своїх зусиллях стати частиною Європейського Союзу.

Нагадаємо

Європейська комісія, як очікується, у п'ятницю надасть постійним представникам країн блоку інформацію про прогрес України і Молдови щодо реформ на шляху до вступу в ЄС, але Угорщина може бути скептичною щодо України.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
rada-yevropeiskoho-soiuzuРада Європейського Союзу
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
latviiaЛатвія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
finliandiiaФінляндія
sloveniiaСловенія
lytvaЛитва
shvetsiiaШвеція
cheska-respublikaЧеська Республіка
nimechchynaНімеччина
portuhaliiaПортугалія
rumuniiaРумунія
slovachchynaСловаччина
uhorshchynaУгорщина
estoniiaЕстонія
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79