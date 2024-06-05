12 країн ЄС закликали затвердити рамки переговорів про вступ України та Молдови до Європейського союзу
Київ • УНН
Міністр з європейських справ Чехії Мартін Дворжак ініціював звернення, підписане 12 країнами, із закликом схвалити рамки переговорів про вступ України і Молдови в ЄС, зазначивши, що їх зусилля з проведення реформ заслуговують підтримки і солідарності.
Міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак ініціював листа до головування Бельгії у Раді ЄС із закликом затвердити рамки переговорів про вступ Європейського союзу України та Молдови. Лист, окрім Чехії, підписали ще 11 країн. Про це Дворжак написав на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Я вирішив звернутись до держав-членів, щоб вони приєдналися до листа із закликом до головування Бельгії затвердити рамки переговорів, які є необхідними як наступний крок у переговорах про вступ. Разом із колегами зі Швеції, Фінляндії, Литви, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Естонії, Латвії та Словаччини віримо, що зміна переговорів може принести нову енергію їхнім реформаторським зусиллям
Він зазначив, що Україна та Молдова стикаються з багатьма викликами, а тому заслуговують підтримки та солідарності у своїх зусиллях стати частиною Європейського Союзу.
Нагадаємо
Європейська комісія, як очікується, у п'ятницю надасть постійним представникам країн блоку інформацію про прогрес України і Молдови щодо реформ на шляху до вступу в ЄС, але Угорщина може бути скептичною щодо України.