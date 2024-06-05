Посли ЄС цього тижня отримають оцінку прогресу України в реформах для вступу, очікується позитивний відгук на тлі скептицизму Угорщини - ЗМІ
Київ • УНН
Європейська комісія надасть оцінку прогресу України і Молдови в реформах щодо вступу в ЄС, очікуються позитивні відгуки, але Угорщина може скептично поставитися до України, та досі є сподівання, що переговори про вступ обох країн почнуться до кінця червня.
Європейська комісія, як очікується, у п'ятницю надасть постійним представникам країн блоку інформацію про прогрес України і Молдови щодо реформ на шляху до вступу в ЄС, але Угорщина може бути скептичною щодо України. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
Єврокомісія у п'ятницю надасть послам ЄС усну інформацію про прогрес України та Молдови щодо реформ для вступу. Очікується, що обидві країни отримають позитивні відгуки, але Угорщина, ймовірно, буде скептичною щодо України. Досі є надія, що обидві країни розпочнуть переговори про вступ наприкінці червня, але годинник цокає
Україна очікує, що ЄС схвалить переговорну рамку наприкінці червня - Стефанішина10.05.24, 12:09 • 26228 переглядiв