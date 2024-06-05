Послы ЕС на этой неделе получат оценку прогресса Украины в реформах для вступления, ожидается положительный отзыв на фоне скептицизма Венгрии - СМИ

Европейская комиссия, как ожидается, в пятницу предоставит постоянным представителям стран блока информацию о прогрессе Украины и Молдовы относительно реформ на пути к вступлению в ЕС, но Венгрия может быть скептической относительно Украины. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Еврокомиссия в пятницу предоставит послам ЕС устную информацию о прогрессе Украины и Молдовы относительно реформ для вступления. Ожидается, что обе страны получат положительные отзывы, но Венгрия, вероятно, будет скептической по отношению к Украине. Все еще есть надежда, что обе страны начнут переговоры о вступлении в конце июня, но часы тикают - сообщил Йозвяк в X.

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