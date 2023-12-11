11 декабря: Международный день гор, День танго

Сегодня, 11 декабря, отмечается Международный день гор. Событие было основано в 2003 году соответствующей резолюцией Генассамблеи ООН, пишет УНН.

Горы занимают около одной четверти поверхности нашей планеты и являются домом почти 10% населения. Также горы это - заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли.

Самой высокой горой в мире является Эверест (Джомолунгма) - 8848 метров над уровнем моря.

Самой высокой горой в Украине является жемчужина украинских Карпат Говерла - 2061 метр над уровнем моря.

Также сегодня отмечается Международный день танго.

Есть много версий появления во второй половине XIX века этого страстного латиноамериканского танца любви. По одной из них, танго впервые начали танцевать на углу улиц Некочео и Суаресо в Буэнос-Айросе.

В Европе танго стало популярным в первой половине ХХ века.

11 декабря 1946 года был создан Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ.

Сейчас его представительства действуют почти в 200 странах мира. Представительство в Украине открылось в 1997 году.

С 1998 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения здоровья 11 декабря проводятся мероприятия по случаю Дня больного бронхиальной астмой.

Бронхиальная астма - это хроническая болезнь, которая характеризуется приступами удушья и хрипами разной степени частоты и тяжести. Чаще всего заболевание фиксируют у детей и молодежи.

По статистике, бронхиальной астмой страдают около 10% детей на планете и около 5% взрослого населения.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Луки Столпника, жившего в Х веке

Лука был византийским воином, который решил посвятить свою жизнь служению Господу и стал монахом.

По преданию, Лука заковал себя цепями и стал на столб. Через три года после он решил подняться на гору Олимп. Чтобы не нарушить обет молчания, преподобный шел к горе с камнем во рту. Далее святой добрался до Константинополя и Халкидона, где он также избрал себе столб.

Считается, что на нем он простоял долгие 45 лет.

Именины 11 декабря празднуют Лука, Николай Петр.