11 декабря: Международный день гор, День танго
Киев • УНН
11 декабря отмечается Международный день гор. Горы занимают около одной четверти поверхности нашей планеты и являются домом почти 10% населения Земли. Также 11 декабря - это Международный день танго и день основания ЮНИСЕФ
Сегодня, 11 декабря, отмечается Международный день гор. Событие было основано в 2003 году соответствующей резолюцией Генассамблеи ООН, пишет УНН.
Горы занимают около одной четверти поверхности нашей планеты и являются домом почти 10% населения. Также горы это - заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли.
Самой высокой горой в мире является Эверест (Джомолунгма) - 8848 метров над уровнем моря.
Самой высокой горой в Украине является жемчужина украинских Карпат Говерла - 2061 метр над уровнем моря.
Также сегодня отмечается Международный день танго.
Есть много версий появления во второй половине XIX века этого страстного латиноамериканского танца любви. По одной из них, танго впервые начали танцевать на углу улиц Некочео и Суаресо в Буэнос-Айросе.
В Европе танго стало популярным в первой половине ХХ века.
11 декабря 1946 года был создан Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ.
Сейчас его представительства действуют почти в 200 странах мира. Представительство в Украине открылось в 1997 году.
С 1998 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения здоровья 11 декабря проводятся мероприятия по случаю Дня больного бронхиальной астмой.
Бронхиальная астма - это хроническая болезнь, которая характеризуется приступами удушья и хрипами разной степени частоты и тяжести. Чаще всего заболевание фиксируют у детей и молодежи.
По статистике, бронхиальной астмой страдают около 10% детей на планете и около 5% взрослого населения.
По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Луки Столпника, жившего в Х веке
Лука был византийским воином, который решил посвятить свою жизнь служению Господу и стал монахом.
По преданию, Лука заковал себя цепями и стал на столб. Через три года после он решил подняться на гору Олимп. Чтобы не нарушить обет молчания, преподобный шел к горе с камнем во рту. Далее святой добрался до Константинополя и Халкидона, где он также избрал себе столб.
Считается, что на нем он простоял долгие 45 лет.
Именины 11 декабря празднуют Лука, Николай Петр.
11 декабря: Международный день гор, День танго
11 декабря отмечается Международный день гор. Горы занимают около одной четверти поверхности нашей планеты и являются домом почти 10% населения Земли. Также 11 декабря - это Международный день танго и день основания ЮНИСЕФ
Количество беженцев из Украины в ЕС в октябре выросло на 51,8 тыс. – Евростат
В октябре 2023 года Евростат сообщил о росте на 1,2 %, добавив 51,8 тысячи украинских беженцев, находящихся под временной защитой в ЕС, что в общей сложности составляет 4,24 миллиона со времени российского вторжения. Наибольший прирост наблюдается в Германии, Чехии и Нидерландах.
В Киеве ПВО сбила восемь воздушных целей
Противовоздушная оборона Киева перехватила и уничтожила восемь воздушных целей, запущенных российскими войсками во время ракетной атаки на регион.
В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека
В Дарницком районе Киева в результате вражеского ракетного обстрела четверо взрослых получили ранения, им была оказана медицинская помощь на месте. Фрагмент ракеты был найден на складе магазина, но не вызвал пожара или повреждений.
Дональд Трамп отказался давать показания по делу о мошенничестве в Trump Organization
Дональд Трамп отказался давать показания по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, назвав это вмешательством в выборы и охотой на ведьм. В деле утверждается, что его компания завышала стоимость активов для обеспечения кредитов.
В Южной Корее разбился американский истребитель
Американский самолет F-16 упал в Желтое море во время учений после взлета с авиабазы Кунсан, но пилот благополучно катапультировался и был спасен.
В Дарницком районе Киева из-за обломка ракеты возник пожар
Обломок ракеты вызвал пожар в недострое в Дарницком районе Киева; на месте работают экстренные службы, а медики выехали на место происшествия.
В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома
Киев находится в состоянии воздушной тревоги из-за ракетной угрозы; обломки упали в двух районах на фоне действий противовоздушной обороны, информация о жертвах и повреждениях еще не поступила.
Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе
Перед объявлением воздушной тревоги в Киеве прозвучали многочисленные взрывы, а дальнейшие сообщения подтвердили ракетную угрозу для города.
Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане
В Хартуме, Судан, было совершено нападение на конвой Красного Креста, в результате которого два человека погибли и семеро получили ранения, в том числе трое работников, во время эвакуации гражданского населения.