С начала суток 18 июля на фронте произошло 107 боевых столкновений, самыми горячими военные называют Покровское, Кураховское и Торецкое направления, сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 22:00, передает УНН.

Детали

«В настоящее время произошло 107 боевых столкновений», - говорится в сообщении.

В частности, на Харьковском направлении враг восемь раз атаковал неподалеку Глыбокого и Волчанска. Все атаки успешно отражены украинскими защитниками. По предварительным подсчетам, сейчас потери агрессора за сегодня составляют 72 военных убитыми и ранеными, также украинские военные уничтожили три артиллерийские системы, БМП, шесть единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 11 БПЛА, а также повредили пять артиллерийских систем и три автомобиля.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Песчаного. Шесть атак противника успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал тринадцать раз в районах Макеевки, Невского, Торского и Тернов. Еще продолжаются четыре боевых столкновения, все остальные - украинские военные остановили. Потери оккупантов уточняются.

На Северском направлении враг пять раз в течение дня безуспешно пытался прорвать украинскую оборону в районах Переездного, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении активность врага составила пять боевых столкновений. «Пять атак в районах Ивановского, Часового Яра и в направлении Новомаркового захлебнулись. Захватчики несут потери», - говорится в сообщении генштаба.

На Торецком направлении украинские войска отражали 18 атак противника вблизи Северного, Торецкого и Нью-Йорка. 16 атак отбито, противник успеха не имел, продолжаются бои в двух локациях.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего с начала суток оккупанты 22 раза пытались вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка. Сейчас 15 атак врага отбиты, семь боевых столкновений продолжаются.

Отмечается, что украинские защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. Противник несет значительные потери - по предварительной информации, сегодня украинские военные обезвредили на этом направлении более двух сотен оккупантов, 73 из них - безвозвратно. Также уничтожены три боевые бронированные машины, три артиллерийские системы, восемь автомобилей. Еще два орудия, танк и шесть автомобилей оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал украинские позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Парасковиевки. Четыре атаки неподалеку Красногоровки продолжаются до сих пор.

Шесть раз оккупанты безуспешно штурмовали украинские позиции на Ореховском направлении вблизи Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки. Сейчас продолжается одно боевое столкновение, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма агрессора были отбиты украинскими воинами.

В районах Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении состоялось 20 боев - Генштаб