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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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105 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

105 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 14:09  •  3583 просмотра

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За сутки произошло 105 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые активные бои идут на Покровском (23 штурма) и Кураховском (28 атак) направлениях, где враг пытается прорвать оборону.

С начала суток на фронте произошло 105 боевых столкновений. Активнее всего враг действует на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 105 боевых столкновений», - говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении противник десять раз штурмовал в районах семи различных населенных пунктов. Шесть боев еще продолжаются. Концентрирует усилия враг возле Новосадового и Невского - где провел половину от общего количества атак на направлении.

На Северском направлении Силы обороны отражали девять попыток россиян продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Звановки. В атаках в сторону последнего оккупанты, кроме пехоты, использовали бронетехнику - понесли потери.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения. Захватчики наступали в сторону Белой горы, а также сбросили авиабомбу - целились в Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, пять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Нелиповки. Получили жесткий отпор. К тому же, российские агрессоры били НАРами и КАБами по Дилиевке.

На Покровском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Селидово и Михайловка. Также россияне совершили авиаудар по Пантелеймоновке. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 16 атак, сейчас идут семь боев, в основном в районе Новогродовки.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 28 раз в сторону Долинового, Желанного Первого, Украинского, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. 19 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Красногоровки.

На Времовском направлении противник семь раз штурмовал наши позиции - действовал в сторону Золотой Нивы, Угледара и Шахтерского. Два боя неподалеку Угледара до сих пор продолжаются. Кроме этого, захватчики били НАРами по нему и Водяному неуправляемыми авиаракетами, а по Катериновке целились КАБами.

На Ореховском направлении провел две атаки. Активно действовала российская авиация - террористы совершили удары по районам Новоандреевки, Степногриска, Каменского, Новоданиловки, Луговского и Белогорья. Всего задействовали почти 70 неуправляемых авиаракет и семь КАБов.

На Приднепровском направлении отбито семь вражеских штурмов. 

«На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений», - резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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