10 детей попали в больницу с кишечной инфекцией после отдыха на озере во Львовской области
Киев • УНН
В больницу попали 10 детей в возрасте 4-14 лет с острой кишечной инфекцией после отдыха на озере Задорожнее. Состояние пациентов средней тяжести, они жалуются на тошноту и температуру.
10 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха на озере во Львовской области, сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА 3 июля, пишет УНН.
Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 10 детей в возрасте 4-14 лет с диагнозом при поступлении: "Острая кишечная инфекция, неуточненная", которые с рекреационной целью посещали озеро Задорожнее в Стрыйском районе
На момент госпитализации, как указано, - "жалобы на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, разжиженный стул". Общее состояние пациентов, как сообщается, средней тяжести.
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