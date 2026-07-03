10 детей попали в больницу с кишечной инфекцией после отдыха на озере во Львовской области

10 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха на озере во Львовской области, сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА 3 июля, пишет УНН.

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 10 детей в возрасте 4-14 лет с диагнозом при поступлении: "Острая кишечная инфекция, неуточненная", которые с рекреационной целью посещали озеро Задорожнее в Стрыйском районе - говорится в сообщении по информации Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

На момент госпитализации, как указано, - "жалобы на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, разжиженный стул". Общее состояние пациентов, как сообщается, средней тяжести.

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