10 декабря: День Нобеля, День благотворительности в Украине

Сегодня, 10 декабря, многие люди на планете чтят память выдающегося химика, инженера и писателя, изобретателя динамита и основателя самой престижной премии во многих областях Альфреда Нобеля, пишет УНН.

Детали

Именно 10 декабря 1896 года в Сан-Ремо Альфред Нобель умер. Все свое наследство, которое составляло 31,5 миллионов шведских крон в виде ценных бумаг, доход с которых каждый год необходимо было распределять поровну, он завещал на финансирование учрежденной им премии.

С 1901 года ежегодно присуждается Нобелевская премия за выдающиеся заслуги в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и деятельности по сохранению мира. С 1969 года по инициативе Центрального банка Швеции присуждается Нобелевская премия в области экономики.

В Украине с 2007 года каждое второе воскресенье декабря отмечается День благотворительности.

Событие введено с целью поддержки благотворительной деятельности на разных уровнях ответственности и стимулирования государственных учреждений и органов местного самоуправления к поддержке любых благотворительных инициатив.

С 1998 года во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Международного дня акций за принятие Декларации прав животных.

Сама Декларация была утверждена Международной лигой прав животных 23 сентября 1977 года. Теперь зоозащитники добиваются, чтобы она была принята на уровне Организации Объединенных Наций.

Дата - 10 декабря - выбрана в связи с тем, что именно в этот день ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Еще 10 декабря можно отметить Всемирный день футбола.

Разнообразные командные игры с предметами похожими на мяч во многих странах существовали с давних времен.

Однако, родиной футбола считается Англия. Именно здесь в 1863 году была создана первая в мире футбольная ассоциация и были приняты первые 10 футбольных правил.

С 1908 года футбол стал олимпийским видом спорта, в 1930 году в Уругвае был проведен первый Чемпионат мира по футболу.

Украина тоже оставила свой след в мировой футбольной истории. В 1975 и 1986 годах "Динамо" (Киев) выигрывало Кубок Кубков УЕФА, 1975 году - Суперкубок УЕФА. "Шахтер2 (Донецк) в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА.

Украинские футболисты Олег Блохин, Игорь Беланов, Андрей Шевченко в разные годы становились обладателями самой престижной индивидуальной футбольной награды в мире - Золотого мяча.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.

Император Максимин отправил их в Александрию, чтобы остановить распространение христианства.

Мина и Евграф сами были христианами, Ермоген тоже уверовал в Господа. Все трое, наоборот, проповедовали и поддерживали христиан.

Это разозлило Максимина, который сам прибыл в Александрию. По его приказу Мину Ермогена и Евграфа долго пытали, затем казнили, а тела выбросили в море.

По преданию, впоследствии их мощи нашли и перенесли в Константинополь.

Именины 10 декабря празднуют Евгений, Степан, Иван.