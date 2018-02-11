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З'явилось перше відео з місця катастрофи літака Ан-148 у РФ

З'явилось перше відео з місця катастрофи літака Ан-148 у РФ

Київ • УНН

 • 13190 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У мережі з'явилось відео із місця катастрофи літака Ан-148 у РФ, передає УНН.

На відео видно, що уламки лежать у відкритому полі. Їх вже почало засипати снігом. Слідів пожежі немає.

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Як повідомляв УНН, екстрені служби Підмосков'я перевіряють інформацію про катастрофу пасажирського літака.

Згодом з’явилася інформація про те, що літак був вантажний і виконував рейс “Пошти Росії”, за іншими даними на борту могло знаходиться 65 пасажирів і екіпаж.

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