З'явилися кадри з повітря наслідків торнадо на півдні США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Щонайменше 19 осіб загинули протягом останніх 48 годин через торнадо, які пронеслися півднем США від Міссісіпі до Флориди, а також частково у штатах Алабама і Джорджія. З'явилися кадри, зняті з повітря, які показують руйнування від негоди, передає УНН з посиланням на ABC News.
Щонайменше 15 осіб загинули та близько двох десятків отримали поранення у Джорджії внаслідок торнадо, яке пронеслося у неділю, 22 січня. Ще 4 людей загинули від торнадо у суботу в штаті Міссісіпі.
За даними Агентства з надзвичайних ситуацій Джорджії, 4 людини загинули поблизу міста Олбані, 7 - у графстві Кук, дві людини - у Беріені та Бруксі.
Також зазначається, що президент США Д.Трамп висловив співчуття жителям Джорджії, які постраждали від торнадо, зазначивши, що штату буде надана необхідна допомога.
На відео, знятому за допомогою квадрокоптера, видно наслідки руйнівної стихії - телефонні стовпи, розтрощені надвоє, вулиці зі зруйнованими будинками, вирвані із корінням дерева.
Як зазначили деякі місцеві мешканці, на одну ніч вони залишилися без світла та їжі.
За даними Національної служби погоди США, прогнозується ще й третя хвиля складних погодніх умов, яка очікується в районі Атланти.
Як повідомляв УНН, протягом вихідних на території південних штатів США було зафіксовано 11 торнадо.