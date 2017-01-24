Появились кадры с воздуха последствий торнадо на юге США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. По меньшей мере 19 человек погибли в течение последних 48 часов из-за торнадо, которые пронеслись югом США от Миссисипи до Флориды, а также частично в штатах Алабама и Джорджия. Появились кадры, снятые с воздуха, которые показывают разрушения от непогоды, передает УНН со ссылкой на ABC News.
По меньшей мере 15 человек погибли и около двух десятков получили ранения в Джорджии в результате торнадо, которое пронеслось в воскресенье, 22 января. Еще 4 человека погибли от торнадо в субботу в штате Миссисипи.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Джорджии, 4 человека погибли вблизи города Олбани, 7 - в графстве Кук, два человека - в Бериене и Бруксе.
Также отмечается, что президент США Д.Трамп выразил соболезнования жителям Джорджии, пострадавших от торнадо, отметив, что штату будет оказана необходимая помощь.
На видео, снятом с помощью квадрокоптера, видны последствия разрушительной стихии - телефонные столбы, сломаные пополам, улицы с разрушенными домами, вырванные с корнем деревья.
Как отметили некоторые местные жители, на одну ночь они остались без света и еды.
По данным Национальной службы погоды США, прогнозируется еще и третья волна сложных погодных условий, которая ожидается в районе Атланты.
Как сообщал УНН, за выходные на территории южных штатов США было зафиксировано 11 торнадо.