Появились кадры с воздуха последствий торнадо на юге США

КИЕВ. 24 января. УНН. По меньшей мере 19 человек погибли в течение последних 48 часов из-за торнадо, которые пронеслись югом США от Миссисипи до Флориды, а также частично в штатах Алабама и Джорджия. Появились кадры, снятые с воздуха, которые показывают разрушения от непогоды, передает УНН со ссылкой на ABC News.