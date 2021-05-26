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Зустріч радників "нормандської четвірки" щодо Донбасу буде безрезультатна - Івченко

Київ • УНН

 • 13702 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Уповноважений проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і посол Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку, народний депутат Вадим Івченко вважає, що зустріч політичних радників "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) щодо Донбасу залишиться безрезультативною. Таку думку він висловив у ефірі телеканалу "КиївLive", інформує УНН.

Зустріч радників "нормандської четвірки" щодо Донбасу буде безрезультатна - Івченко

Цитата:

"Я думаю, що до зустрічі Байдена і Путіна ця група (радників "нормандської четвірки" - ред.) нічого не вирішить і це буде безрезультатна зустріч. Глобально повинно вирішитися питання дорожньої карти – яким чином рухатися у врегулюванні конфлікту на Донбасі. У нас є розбіжності по Мінським домовленостям, адже ми подали свою дорожню карту: коли будуть відбуватися вибори, коли буде відбуватися контроль за кордоном, що буде відбуватися з реінтеграцією, з перехідним періодом, з законодавством. Але це не влаштовувало Російську Федерацію, хоча при цьому ми зробили реальні кроки", - вважає народний депутат.

Деталі

На думку Івченка, узгоджена дорожня карта повинна допомогти прискорити процес реінтеграції Донбасу, але за умови бажання всіх сторін і підтримки закордонних партнерів.

"Якщо вдало пройде зустріч Байдена з Путіним, я думаю, в кінці літа в нас буде максимум розуміння, чи буде рухатися конфлікт далі, чи все ж таки ми будемо його заморожувати, чи будемо реінтегрувати ці території та як повертати, яким чином буде ухвалена дорожня карта", - підсумував народний депутат.

Контекст

Нагадаємо, сьогодні під час зустрічі політичних радників “нормандської четвірки” її учасники планують обговорити припинення вогню, обмін полоненими і кластери з реалізації мінських домовленостей. 

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