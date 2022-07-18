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ЗСУ завдали втрат та відкинули окупантів при спробі просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки

ЗСУ завдали втрат та відкинули окупантів при спробі просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки

Київ • УНН

 • 144435 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Українські військові завдали втрат та відкинули російських окупантів назад, коли вони намагалися просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм – Барвінкове», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ворог здійснив артилерійські обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Чепіль, Карнаухівка, Вірнопілля, Богородичне, Дібровне, Долина, Краснопілля і Адамівка. Авіаудари зафіксовано неподалік Прудянки та Богородичного.

«Українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки», - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що на Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. Намагався покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке – Кам’янка, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник продовжує вести повітряну розвідку наших об’єктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також ворог здійснив мінометний обстріл поблизу Атинського Сумської області.

На Харківському напрямку противник продовжує ведення бойових дії з метою недопущення просування наших військ в бік державного кордону.

Ворог здійснив обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харкова та населених пунктів Уди, Прудянка, Слатине, Борщова, Руські Тишки, Печеніги, Чугуїв та Леб’яже. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки, Рубіжного та Верхнього Салтова.

На Курахівському і Запорізькому напрямках активних наступальних дій ворог не вів. Здійснював артилерійські обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тоненьке, Невельське, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Новопіль, Гуляйполе, Юрківка, Оріхів та Малі Щербаки. Завдав авіаударів біля Новоданилівки та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу Сил оборони, активно веде повітряну розвідку БпЛА.

Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Кавказ, Біла Криниця, Мурахівка, Кобзарці, Оленівка, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Благодатне, Нова Зоря та Таврійське. А авіаційні удари - біля Потьомкиного та Білої Криниці.

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