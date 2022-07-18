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ВСУ нанесли потери и отбросили оккупантов при попытке продвинуться в направлении Бражовки и Дмитровки

ВСУ нанесли потери и отбросили оккупантов при попытке продвинуться в направлении Бражовки и Дмитровки

Киев • УНН

 • 144433 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Украинские военные нанесли потери и отбросили российских оккупантов назад, когда они пытались продвинуться в направлении Бражовки и Дмитровки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений на направлении Изюм – Барвенково», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что враг совершил артиллерийские обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Чеполь, Карнауховка, Вернополье, Богородичное, Дибровное, Долина, Краснополье и Адамовка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Прудянки и Богородичного.

«Украинские воины нанесли потери и отбросили противника назад, когда тот пытался продвинуться в направлении Бражовки и Дмитровки», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Авдеевском направлении враг активизировал ведение боевых действий. Пытался улучшить тактическое положение на направлении Верхнеторецкое – Каменка, успеха не имел, понес потери и отошел.

Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник продолжает вести воздушную разведку наших объектов в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Также враг совершил минометный обстрел вблизи Атинского Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью недопущения продвижения наших войск в сторону государственной границы.

Враг осуществил обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии в районах города Харькова и населенных пунктов Уды, Прудянка, Слатино, Борщева, Русские Тишки, Печенеги, Чугуев и Лебяжье. Нанес авиационные удары неподалеку от Прудянки, Рубежного и Верхнего Салтова.

На Кураховском и Запорожском направлениях активных наступательных действий враг не вел. Совершал артиллерийские обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Тоненькое, Невельское, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Новополь, Гуляйполе, Юрковка, Орехов и Малые Щербаки. Нанес авиаудары возле Новоданиловки и Новоандреевки.

В Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления Сил обороны, активно ведет воздушную разведку БпЛА.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Кавказ, Белая Криница, Мураховка, Кобзарцы, Оленевка, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Благодатное, Новая Заря и Таврическое. А авиационные удары - возле Потемкино и Белой Криницы.

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