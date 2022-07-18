ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Українські військові відбили штурм російських загарбників у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС. Рашисти продовжують наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Тетянівки, Донецького, Дронівки, Григорівки, Стародубівки, Сіверська та Миколаївки. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА.
«Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський НПЗ – Верхньокам’янське. Успіху не має. Бойові дії тривають», - зазначається в повідомленні.
На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції поблизу Виїмки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестове і Покровське.
«Наші захисники відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС», - інформує Генштаб.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що ворог зосереджує сили для спроби захопити Сіверськ та Бахмут.