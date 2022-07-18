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ВСУ отразили штурм оккупантов в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС

ВСУ отразили штурм оккупантов в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС

Киев • УНН

 • 186382 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Украинские военные отразили штурм российских захватчиков в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС. Рашисты продолжают наступление в направлениях городов Бахмут и Северск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Татьяновки, Донецкого, Дроновки, Григорьевки, Стародубовки, Северска и Николаевки. Нанес авиаудару вблизи Верхнекаменского. Вел воздушную разведку БПЛА.

«Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Белогоровка – Григоровка, Золотаревка – Верхнекаменское, Золотаревка – Серебрянка и Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское. Успеха не имел. Боевые действия продолжаются», – отмечается в сообщении.

На Бахмутском направлении противник обстреливал украинские позиции вблизи Выимки, Берестового, Белогоровки, Покровского, Веселой Долины, Курдюмовки, Майского и Шумов. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестовое и Покровское.

«Наши защитники отразили вражеский штурм в направлении Мироновка–Углегорская ТЭС», - информирует Генштаб.

Дополнение

Ранее сообщалось, что враг сосредотачивает силы для попытки захватить Северск и Бахмут.

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