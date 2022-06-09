ЗСУ передали до Офісу Генпрокурора понад 1,6 тисяч свідчень про злочини рашистів

Цитата

"ЗСУ передали до Офісу Генерального прокурора інформацію про понад 1 600 злочинів проти цивільного населення, які скоїли окупанти. Найбільш поширені – вбивство та поранення мирного населення, захоплення заручників, руйнування або пошкодження приватних будівель та підприємств", – проінформував Громов.

Доповнення

ЄС підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду, у тому числі російських воєнних злочинів в Україні, виділивши 7,25 млн євро.