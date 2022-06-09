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ЗСУ передали до Офісу Генпрокурора понад 1,6 тисяч свідчень про злочини рашистів

ЗСУ передали до Офісу Генпрокурора понад 1,6 тисяч свідчень про злочини рашистів

Київ • УНН

 • 125037 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Збройні Сили України передали до Офісу Генерального прокурор понад 1600 свідчень про воєнні злочині злочини росії. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

"ЗСУ передали до Офісу Генерального прокурора інформацію про понад 1 600 злочинів проти цивільного населення, які скоїли окупанти. Найбільш поширені – вбивство та поранення мирного населення, захоплення заручників, руйнування або пошкодження приватних будівель та підприємств", – проінформував Громов.

Доповнення

ЄС підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду, у тому числі російських воєнних злочинів в Україні, виділивши 7,25 млн євро.

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