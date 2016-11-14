Зросла кількість хворих на грип в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кількість хворих на грип за останній тиждень в Одесі зросла на 2% і станом на сьогодні складає вже більше 8 тис. людей. Серед них значну кількість хворих складають діти. Про це повідомили на апаратній нараді в Одеській мерії, передає кореспондент УНН.
Медики застерігають, що в цьому сезоні, окрім двох вже знайомих вірусів грипу, з'явиться і один новий, а тому фахівці радять городянам строго дотримуватися профілактичних заходів.
"Одесити повинні якомога частіше мити руки, намагатися рідше бути в громадських місцях. А якщо відчули недуг, залишатися вдома та не наражати на небезпеку себе та дітей», - зазначила т.в.о.начальника управління держслужби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів в Одеській області Ірина Фоменко.
Також посадовець повідомила, що складна ситуація із захворюваністю на грип, найімовірніше, збережеться до кінця зими.