Возросло количество больных гриппом в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Количество больных гриппом за последнюю неделю в Одессе выросла на 2% и на сегодня составляет уже более 8 тыс. человек. Среди них значительное количество больных составляют дети. Об этом сообщили на аппаратном совещании в Одесской мэрии, передает корреспондент УНН.
Медики предупреждают, что в этом сезоне, кроме двух уже знакомых вирусов гриппа, появится и один новый, а потому специалисты советуют горожанам строго соблюдать профилактические меры.
"Одесситы должны как можно чаще мыть руки, стараться реже быть в общественных местах. А если почувствовали недомагание, оставаться дома и не подвергать опасности себя и детей», - отметила в.и.о.начальника управления госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в Одесской области Ирина Фоменко.
Также чиновник сообщила, что сложная ситуация с заболеваемостью гриппом, скорее всего, сохранится до конца зимы.