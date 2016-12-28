Зоозахисники Одеси влаштували акцію в підтримку бездомних собак
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні зоозахисники Одеси влаштували під стінами ГУ НП в Одеській області акцію в підтримку тварин. Активісти принесли під стіни поліції кілька мертвих собак, передає кореспондент УНН.
На думку активістів, “правоохоронці не приймають жодних мір в покаранні догхантерів, котрі нещадно знищують бездомних собак по всьому місту”.
“Ми не можемо стояти осторонь жорстокого поводження із тваринами, поліція бездіяльна по відношенню до садистів, які щодня публікують на своїх сайтах звіти про отруєння і кількість нових потенційних жертв”, — розповіла активіст Вікторія Козаченко.
Громадські працівники стверджують, що вони будуть перебувати під будівлею ГУНП, поки до них не вийдуть представники поліції і не відзвітують про виконану роботу у справі догхантерів.
Нагадаємо, в кінці листопада в Одесі почали масово гинути бродячі собаки. На думку зоозахисників, до цього причетний відомий київський догхантер Олексій Святогор.