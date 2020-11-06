Знову миші з’їли: у Держрезерві нестача тисяч тонн зерна на мільйони

“Так, за результатами перевірок наявності зернових запасів, виявлено такі факти: псування зерна і неможливість його подальшого використання навіть для кормів — на суму 35,5 млн грн...Нестача зерна лише на одному з підприємств „Держрезерву“ на суму 27,9 млн гривень. Також слід наголосити, що ця вартість зерна зазначена в облікових цінах на момент його закладки. Тобто, на сьогодні сума збитків може складати в декілька разів вищу цифру”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ревізіями встановлені порушення законодавства при здійсненні публічних закупівель без укладання договорів.

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Наразі матеріали, в яких наявні підстави, передано в НАБУ, СБУ та Національної поліції України.

“Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації — це перелік лише деяких основних пунктів з висновку Держаудитслужби, яка проводила ревізію “Держрезерву”.

Як повідомляв УНН раніше, аудит “Держрезерву” підтвердив зникнення тисяч тонн запасів, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень та багатомільйонні фінансові махінації.