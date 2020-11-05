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Аудит “Держрезерву” підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки - Мінекономіки

Аудит “Держрезерву” підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки - Мінекономіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Аудит “Держрезерву” підтвердив зникнення тисяч тонн запасів, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень та багатомільйонні фінансові махінації. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

“Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації - це перелік лише деяких основних пунктів з висновку Держаудитслужби, яка проводила ревізію “Держрезерву”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що масштабна ревізія із залученням усіх компетентних органів відбувалась вперше за останні роки за ініціативи Кабміну.

“Те, що відбувається в Держрезерві, є неприпустимим. Ще навесні, коли я тільки прийшов в міністерство і почав дізнаватися про кричущі факти діяльності Держрезерву, ми ініціювали перевірку. Влітку ми публічно заявили, що аудит проводиться і його результати в обов'язковому порядку будуть представлені усім - і журналістам, і правоохоронним органам. Ситуацію з Держрезервом, яку ми бачимо зараз, треба докорінно змінювати", - наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

Повідомляється, що за результатами перевірок наявності зернових запасів, виявлено такі факти:

- Псування зерна і неможливість його подальшого використання навіть для кормів - на суму 35,5 млн гривень. Причина: недбале та неналежне зберігання без дотримання будь-яких регламентів. Терміни зберігання зернової продукції складають 2 роки, тоді як маса зерна на держпідприємствах - продукція 2010-2011 років.

- Нестача зерна лише на одному з підприємств “Держрезерву” на суму 27,9 млн гривень. Ця вартість зерна зазначена в облікових цінах на момент його закладки. Тобто, на сьогодні сума збитків може складати в декілька разів вищу цифру.

Також вказано, що за результатами перевірки зберігання продуктів харчування, виявлено наступне:

- На підприємствах зберігаються товари продовольчої групи, терміни придатності яких вже давно закінчилися. Таких прострочених товарів, які можуть бути лише утилізовані, нараховується на суму понад 100 млн грн.

- На підприємствах є прострочені товари непродовольчої групи на суму 200 млн грн.

“Щодо фінансово-господарської діяльності підприємств “Держрезерву”, то сума порушень становила 31,4 млн грн. По апарату Держрезерву - порушення на 1,7 млн грн.

Також ревізіями встановлені порушення законодавства при здійсненні публічних закупівель без укладання договорів. Наразі матеріали, в яких наявні підстави, передано в НАБУ, СБУ та Національної поліції України”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у червні УНН повідомляв, що Державна служба аудиту проводить перевірку Держрезерву за попередні періоди.

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