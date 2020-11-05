Аудит "Госрезерва" подтвердил тотальное разворовывание запасов и миллионные убытки - Минэкономики

"Полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов в неизвестном направлении, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации - это перечень лишь некоторых основных пунктов из заключения Госаудитслужбы, которая проводила ревизию "Госрезерва", - говорится в сообщении.

Указано, что масштабная ревизия с привлечением всех компетентных органов происходила впервые за последние годы по инициативе Кабмина.

"То, что происходит в Госрезерве, недопустимо. Еще весной, когда я только пришел в министерство и начал узнавать о вопиющих фактах деятельности Госрезерва, мы инициировали проверку. Летом мы публично заявили, что аудит проводится и его результаты в обязательном порядке будут представлены всем - и журналистам, и правоохранительным органам. Ситуацию с Госрезервом, которую мы видим сейчас, надо в корне менять", - подчеркнул министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Сообщается, что по результатам проверок наличия зерновых запасов, выявлены следующие факты:

- Порча зерна и невозможность его дальнейшего использования даже для кормов - на сумму 35,5 млн гривен. Причина: небрежное и ненадлежащее хранение без соблюдения каких-либо регламентов. Сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как масса зерна на госпредприятиях - продукция 2010-2011 годов.

- Недостаток зерна только на одном из предприятий "Госрезерва" на сумму 27,9 млн гривен. Эта стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. То есть, на сегодня сумма убытков может составлять цифру в несколько раз выше.

Также указано, что по результатам проверки хранения продуктов питания, выявлено следующее:

- на предприятиях хранятся товары продовольственной группы, сроки годности которых уже давно закончились. Таких просроченных товаров, которые могут быть только утилизированы, начисляется на сумму более 100 млн грн.

- на предприятиях есть просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 млн грн.

"О финансово-хозяйственной деятельности предприятий "Госрезерва", то сумма нарушений составила 31,4 млн грн. По аппарату Госрезерва - нарушения на 1,7 млн грн.

Также ревизиями установлены нарушения законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров. Сейчас материалы, в которых имеются основания, передано в НАБУ, СБУ и Национальную полицию Украины", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в июне УНН сообщал, что Государственная служба аудита проводит проверку Госрезерва за предыдущие периоды.