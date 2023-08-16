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Знання мають працювати: Держслужбовець Вінниччини 10 років шукає гранти для своєї громади

Знання мають працювати: Держслужбовець Вінниччини 10 років шукає гранти для своєї громади

Київ • УНН

 • 1828682 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Держслужбовець Юрій Станіславський з Вінниччини вже 10 років шукає гранти для своєї громади. За цей час реалізував десятки інфраструктурних проєктів, започаткувати велорух і навіть організував велопробіг п’ятьма країнами, передає УНН із посиланням на прес-службу благодійного фонду «МХП-Громаді»

Деталі

Наразі Станіславський обіймає посаду начальника відділу економічного аналізу та залучення інвестицій виконавчого комітету Липовецької міської ради. Його шлях в проєктному менеджменті розпочався у 2011 році. Тоді Станіславський став заступником Липовецького міського голови.

«Нова посада передбачала необхідність залучення коштів в громаду. Тоді ми почали вивчати можливості участі в обласних та національних грантових програмах. Звісно, довелося докладати багато зусиль, щоб отримати перші успіхи в проєктній діяльності», - розповідає він УНН.

Перша грантова заявка не принесла успіху, згадує Станіславський.

«То була заявка на виготовлення проєктно-кошторисної документації для ремонту дитячого садочка. Вже зараз, маючи відповідний досвід, я розумію, що було неправильно визначено мету проєкту. Виготовлення ПКД могло бути лише способом досягнення чогось важливішого», - пояснює він.

Фінансування перших переможних проєктів громади коливалося у межах 100-150 тисяч гривень, продовжив Станіславський. Це були інфраструктурні проєкти з реконструкції мереж зовнішнього освітлення, благоустрою територій, модернізації мережі водопостачання, організації навчально-пізнавальних поїздок до країн ЄС тощо, розповів він.

"А вже в 2013 році ми взяли участь у грантовій програмі «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» від представництва ЄС. Наш проєкт «Розвиток велотуризму у Липовецькому районі» дозволив перетворити занедбаний міський сквер у велопарк, облаштувати веломаршрут до місця падіння метеориту, провести потужні піар-акції з виступами популярних артистів.

Тоді від міста Липовець до міста-побратима Йихві (Естонія) ми організували велопробіг, учасники якого проїхали територією 5 країн. А ще створили ГО «Велолав», яка стала рушієм розвитку велоруху в громаді.

Зокрема, проводили щорічний Велодень, під час якого діти та дорослі брали участь у розвагах, пов’язаних з велоспортом та туризмом. А ще організовували регулярні велоквести та подорожі мальовничими місцями рідного краю. На жаль, з початком повномасштабної війни ця діяльність призупинена», - розповідає Станіславський, зазнаючи, що вказаними проєктами він пишається найбільше.

Держслужбовець додав, що є активним учасником конкурсу «Час діяти, Україно!», організованому «МХП-Громаді». Більше того, останні три роки конкурсна комісія підтримує дві-три ініціативи Станіславського.

«У межах цих проєктів ми змогли встановити металопластикові вікна в гімназії, замінити покриття спортивного майданчика в дитячій юнацькій спортивній школі, посилити шкільну інтернет-мережу, придбати генератор для потреб водопостачання одного із сіл громади, відремонтувати пішохідний місток через річку тощо», - коментує Станіславський, додаючи, що має намір й надалі бути серед переможців конкурсу.

Також Станіславський розповів, де він та його команда вчилися проєктній діяльності. Мова, зокрема, про семінари і курси, які проводилися за підтримки програми U-LEAD, Агенції регіонального розвитку у Вінницькій області, Асоціації органів місцевого самоврядування у Вінницькій області, ресурсно-інформаційного центру тощо.

Але найбільше для розвитку навичок проєктного менеджменту Станіславському дали семінари та консультації, які проводилися спеціалістами ЄС в процесі підготовки одного з проєктів.

«Там я отримав ґрунтовні знання щодо розуміння проблематики, логіки та структури проєкту, формування бюджету», - уточнює він.

Станіславський переконаний, що знання мають працювати далі. Тож охоче ділиться власним досвідом із колегами.

«Наразі готуємося впроваджувати в життя декілька цікавих ідей щодо розвитку громадської активності. Заради процвітання громади і перемоги України», - анонсував держслужбовець.

Нагадаємо

На початку липня благодійний фонд «МХП-Громаді» оголосив переможців конкурсу соціальних ініціатив «Час діяти, Україно». Переможцями конкурсу стали 149 проєктів. Усі вони отримають до 100 тис. грн на втілення власних проєктів. Гранти підуть на розв'язання проблем в громадах та підтримку місцевих соціальних ініціатив.

Довідка

«МХП-Громаді» - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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