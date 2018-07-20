ЗМІ: затриманий ймовірний вбивця казахстанського фігуриста Дениса Тена
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Один з підозрюваних у вбивстві казахстанського фігуриста Дениса Тена затриманий в п’ятницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий портал Tengrinews, який посилається на МВС Казахстану.
“Один підозрюваний затриманий і поміщений в ІТТ (ізолятор тимчасового тримання). Відносно другого проводяться розшукові заходи по його затриманню”, — цитує портал представника відомства.
У свою чергу агентство “Казінформ” з посиланням на прокурора Алма-Ати Берика Жуйректаева передає, що затриманий вже визнав свою провину.
“У присутності адвоката ним (затриманим) дані свідчення. Він поміщений в ІТТ (ізолятор тимчасового тримання). Встановлено особу другого підозрюваного, активно ведеться його розшук”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, у Казахстані, в місті Алмати, злодії вбили 26-річного бронзового призера Олімпіади-2014 з фігурного катання Дениса Тена, який намагався перешкодити їм скоїти крадіжку.