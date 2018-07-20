СМИ: задержан предполагаемый убийца казахстанского фигуриста Дениса Тена
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена задержан в пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный портал Tengrinews, который ссылается на МВД Казахстана.
“Один подозреваемый задержан и помещен в ИВС (изолятор временного содержания). Относительно второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию”, — цитирует портал представителя ведомства.
В свою очередь агентство “Казинформ” со ссылкой на прокурора Алма-Аты Берика Жуйректаева передает, что задержанный уже признал свою вину.
“В присутствии адвоката им (задержанным) данные показания. Он помещен в ИВС (изолятор временного содержания). Установлена личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск”, — сказал он.
Как сообщал УНН, в Казахстане, в городе Алматы, воры убили 26-летнего бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена, который пытался помешать им совершить кражу.