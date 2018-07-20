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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41614 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103193 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125131 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132603 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169426 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153512 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141232 просмотра

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СМИ: задержан предполагаемый убийца казахстанского фигуриста Дениса Тена

СМИ: задержан предполагаемый убийца казахстанского фигуриста Дениса Тена

Киев  •  УНН

 • 10211 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена задержан в пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный портал Tengrinews, который ссылается на МВД Казахстана.

“Один подозреваемый задержан и помещен в ИВС (изолятор временного содержания). Относительно второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию”, — цитирует портал представителя ведомства.

В свою очередь агентство “Казинформ” со ссылкой на прокурора Алма-Аты Берика Жуйректаева передает, что задержанный уже признал свою вину.

“В присутствии адвоката им (задержанным) данные показания. Он помещен в ИВС (изолятор временного содержания). Установлена ​​личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск”, — сказал он.

Как сообщал УНН, в Казахстане, в городе Алматы, воры убили 26-летнего бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена, который пытался помешать им совершить кражу.

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