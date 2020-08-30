ЗМІ: трьох жителів Забайкалля оштрафували за "перейменування" селища в "Путинвор"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Єврейський районний суд в Забайкаллі оштрафував трьох місцевих жителів за напис "Путинвор" на сопці в селищі Агінське. Про це з посиланням на постанову суду пише "Дождь", передає УНН.
Так, суд визнав трьох людей винними в дрібному хуліганстві, двом призначили штрафи по 700 рублів, ще одному - 800 рублів. У рішенні суду йдеться, що троє жителів "жартома, з метою розвеселити один одного, для загального огляду переставили місцями камені в написі "Агинское". Вони визнали свою провину.
За даними каналу, після появи напису в адміністрації Агінського району заявляли, що це фотомонтаж. Однак потім глава району Андрій Дашин підтвердив, що фотографія справжня.
Як повідомляв УНН, в минулому році російські ЗМІ з посиланням на Роскомнадзор повідомили, що в РФ фраза "Путін - злодій" може потрапити під закон про образу влади.